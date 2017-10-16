الإفتاء المصرية تحذر المرأة من تفتيش هاتف زوجها

القاهرة(صدى):

حذر عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، المرأة من تفتيش هاتف زوجها، مؤكدا أنه حرام شرعًا.

وأضاف في فيديو عبر خدمة البث الحي لدار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على ” فيس بوك ” ، ” .. وحرام البحث والتفتيش في الأشياء واتهام الناس في أعراضها ” .