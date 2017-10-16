الإفتاء المصرية تحذر المرأة من تفتيش هاتف زوجها
حذر عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، المرأة من تفتيش هاتف زوجها، مؤكدا أنه حرام شرعًا.
وأضاف في فيديو عبر خدمة البث الحي لدار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على ” فيس بوك ” ، ” .. وحرام البحث والتفتيش في الأشياء واتهام الناس في أعراضها ” .
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20196 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20196 ] نشر منذ 20 دقيقة
كرامه
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20196 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب كرامه ابشروا.