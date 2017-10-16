” الوسواس القهري ” أعراض وعلاج

نورة الشهري(صدى):

الكثير من الأشخاص يعانون من الوسواس القهري والذي ينتج عن أسباب غير معروفة حتّى الآن، هذا وقد أكّد بعض العلماء بأنّ الوسواس القهري يعد اضطرابا نفسيا تسيطر فيه على المريض فكرة معينة تلازمه دائماً ولا يمكنه التخلص منها.

وأشار العلماء إلى أنّ أعراض الوسواس القهري الشائعة تتمثل في الخوف من نسيان الأشياء، وهو ما يظهر مثلا في صورة التأكد من غلق الأبواب أكثر من مرة، والخوف من الجراثيم، وهو ما يظهر مثلاً في غسل اليدين بشكل متكرر.

ودعا العلماء بضرورة استشارة طبيب نفسي في حال ملاحظة هذه الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج السلوكي، والذي يتعلم فيه المريض كيفية مواجهة الأفكار، التي تسيطر على ذهنه، بحيث لا تشكل عائقا كبيرا أمام ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي إلى حد بعيد.

ويتضمن أسلوب العلاج القهري تعليم الشخص أن يكون بتماس مباشر مع المواقف التي تولّد الأفكار القاهرة والمخاوف من غير أن تدفعه إلى القيام بالعادات القاهرة المقترنة مع الوساوس، وذلك بشكل تدريجي إلى أن يتمكّن من تحمّل الانزعاج والقلق جرّاء عدم ممارسة ذلك السلوك الطقوسي. بالإضافة إلى أنّه للحالات المستعصية هنالك علاج بالعقاقير الذي لا يلجأ عادة إليه الاطباء.