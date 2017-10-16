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بالفيديو.. فتاة تنتقم من حبيبها لانفصاله عنها بطريقة مروعة

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. فتاة تنتقم من حبيبها لانفصاله عنها بطريقة مروعة

موسكو (صدى):
أقدمت كريستينا كوتشما عارضة الأزياء الروسية، على الانتقام من حبيبها " غاي جنتيل " الذي هجرها بطريقة قاسية، إذ قامت بإغراق سيارته المرسيدس في حمام السباحة.

وكان " غاي جنتيل " قطع علاقته مع كريستينا أثناء مأدبة عشاء في أحد المطاعم، بعد أن طلبت منه مبلغ 50 ألف دولار لمساعدتها في إنشاء أعمال تجارية تسويقية.

وروى جنتيل الواقعة قائلا: " إنه أخبر حبيبته بأنها أخطأت في اختيار الشخص: هل تعلمين شيئاً؟ لقد أخطأت في اختيار الشخص المناسب، إذا كنت تبحثين عن رجل يدفع لك المال مقابل لاشيء، فأنت حصلت على الرجل الخطأ " .

وكانت ردة الفعل الفورية للصديقة الغاضبة أن قامت بإلقاء الشاي الأخضر الساخن في وجهه، وانصرفت وهي في حالة غضب.

وتلقى جنتيل رسالة نصية في وقت لاحق من صديقته تتهمه فيها بالكذب، وأنه وعدها بالمساعدة في بدء مشروعها التجاري. وقالت: " هل تريد أن تصبح مستثمراً! لديّ مفاجأة لك في الفناء الخلفي، لتكن فكرتك الأولى لبدء الاستثمار بها " .

وعندما وصل إلى المنزل في صباح اليوم التالي، وجد سيارته المرسيدس S400 في قاع حوض السباحة الخاص به، وقال: " لقد سقط قلبي بين جنبيّ " ، لخوفه من أنها كانت داخل السيارة. وأضاف بأنه لم يهتم بالسيارة في تلك اللحظة.

وقال: " ولكن بعد أن أدركت أنها لم تكن في السيارة، بدأت أشعر بالغضب بسبب قيامها بفعل شيء من هذا القبيل بعد كل ما فعلته لها " ، متابعًا " لقد هجرتها وهي قامت بإغراق سيارتي " .

الاستثمار
سيارة مرسيدس
حمام سباحة
عارضة أزياء روسية
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يستاهل .. طالما تجوز حده ..
ابو محمد 😎
هذي البياخه بعينها ..
ابو محمد 😎
خيبه ..
ابو محمد 😎
آخذينها فوضى .. سيلقون العقاب الصارم ..
ابو محمد 😎
راح يجرونهم بآذانهم ويعلموهم كيف جزاء التمرد ..

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