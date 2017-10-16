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حجز الوثائق الرسمية مخالفة يعاقب عليها النظام

حجز الوثائق الرسمية مخالفة يعاقب عليها النظام
طلال الغامدي(صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان في المملكة من حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية، وقالت إن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها النظام .

وقالت هيئة حقوق الإنسان في تغريدة لها على حسابها الرسمي ” تويتر” :” تمنع الأنظمة حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية وتعتبره مخالفة يعاقب عليها النظام “.


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