حجز الوثائق الرسمية مخالفة يعاقب عليها النظام
حذرت هيئة حقوق الإنسان في المملكة من حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية، وقالت إن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها النظام .
وقالت هيئة حقوق الإنسان في تغريدة لها على حسابها الرسمي ” تويتر” :” تمنع الأنظمة حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية وتعتبره مخالفة يعاقب عليها النظام “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20953 ] نشر منذ 5 ساعات
ندري من زمان
بس أنتو خلصو وضع أم نواف
ورجعوا بطاقة هويتها الي شالها قاضي الغفلة وأخفاها
وكل الأمور تزين🤔