زوج دنيا بطمة ينشر لها صورة وهي نائمة
شارك المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ، جمهور الفنانة ، بصورة لها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من دون علمها ، ظهرت فيها وهي نائمة بغرفة نومها.
وأثارت صورة الفنانة دنيا بطمة وهي نائمة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، وانهالت التعليقات على الصورة بين مؤيد ومعارض .
يٌشار إلى أن أن دنيا كانت قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو لها عن طريق الخطأ، على أحد الحسابات الوهمية والذي يحمل اسم justice _to_all، الذي كانت تستخدمه سرّاً لمهاجمة الفنانة حلا الترك، ابنة زوجها، وأثارت حينها جدلاً واسعاً من قبل المتابعين، وتلقت آلاف من التعليقات المحرجة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20953 ] نشر منذ 5 ساعات
متأجر يبو🤔
الكاتب[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 5 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15032 ] نشر منذ 5 ساعات
وش نسوي لها طيب 😝
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 5 ساعات
ديوث الحين الوجه وبعده ، الديوث ديوث بغي لقت واحد ربع رجال الطيور على أشكالها تقع ٠
قال تعالى( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّه النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّة وَلَكِنْ يُؤَخِّرهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمًّى)
رعد ***[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الخالق بماخلق واحسن /هذى البطم ولابلاش
الدسك22[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 4 ساعات
استحي على وجهك ودمك ايش الدياثة تضحك الناس وتفرج الناس على عرضك
سخيف قليل خاتمة حسبي الله على من زوجك بها ياصايع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5258 ] نشر منذ 43 دقيقة
منتهي هو وزوجته الله لا يبلانا😊