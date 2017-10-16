  • الإثنين 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. زوج دنيا بطمة ينشر لها صورة وهي نائمة

زوج دنيا بطمة ينشر لها صورة وهي نائمة

زوج دنيا بطمة ينشر لها صورة وهي نائمة
نورة الشهري(صدى):

شارك المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ، جمهور الفنانة ، بصورة لها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من دون علمها ، ظهرت فيها وهي نائمة بغرفة نومها.

وأثارت صورة الفنانة دنيا بطمة وهي نائمة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، وانهالت التعليقات على الصورة بين مؤيد ومعارض .

يٌشار إلى أن أن دنيا كانت قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو لها عن طريق الخطأ، على أحد الحسابات الوهمية والذي يحمل اسم justice _to_all، الذي كانت تستخدمه سرّاً لمهاجمة الفنانة حلا الترك، ابنة زوجها، وأثارت حينها جدلاً واسعاً من قبل المتابعين، وتلقت آلاف من التعليقات المحرجة.

 


الوسوم:, , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 5 ساعات

بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق

[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 5 ساعات

ديوث الحين الوجه وبعده ، الديوث ديوث بغي لقت واحد ربع رجال الطيور على أشكالها تقع ٠
قال تعالى( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّه النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّة وَلَكِنْ يُؤَخِّرهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمًّى)

[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 5 ساعات

سبحان الخالق بماخلق واحسن /هذى البطم ولابلاش

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 4 ساعات

استحي على وجهك ودمك ايش الدياثة تضحك الناس وتفرج الناس على عرضك
سخيف قليل خاتمة حسبي الله على من زوجك بها ياصايع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *