زوج دنيا بطمة ينشر لها صورة وهي نائمة

نورة الشهري(صدى):

شارك المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ، جمهور الفنانة ، بصورة لها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من دون علمها ، ظهرت فيها وهي نائمة بغرفة نومها.

وأثارت صورة الفنانة دنيا بطمة وهي نائمة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، وانهالت التعليقات على الصورة بين مؤيد ومعارض .

يٌشار إلى أن أن دنيا كانت قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو لها عن طريق الخطأ، على أحد الحسابات الوهمية والذي يحمل اسم justice _to_all، الذي كانت تستخدمه سرّاً لمهاجمة الفنانة حلا الترك، ابنة زوجها، وأثارت حينها جدلاً واسعاً من قبل المتابعين، وتلقت آلاف من التعليقات المحرجة.