بالفيديو.. معلم يهدد تلاميذ ابتدائي: تذاكرون أو تهملون ما فيه وظائف

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق معلما يهدد طلابه في المرحلة الابتدائية بأنهم لن يجدوا أي وظائف لهم، سواء ذاكروا دروسهم أم أهملوها.

وأظهر المقطع الذي يبدو أن المعلم وثقه بنفسه، عددًا من التلاميذ جالسين بمقاعدهم، فيما يوجه المعلم حديثه لهم مهددًا: ” تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه “.