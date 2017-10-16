بالفيديو.. معلم يهدد تلاميذ ابتدائي: تذاكرون أو تهملون ما فيه وظائف
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق معلما يهدد طلابه في المرحلة الابتدائية بأنهم لن يجدوا أي وظائف لهم، سواء ذاكروا دروسهم أم أهملوها.
وأظهر المقطع الذي يبدو أن المعلم وثقه بنفسه، عددًا من التلاميذ جالسين بمقاعدهم، فيما يوجه المعلم حديثه لهم مهددًا: ” تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه “.
الكاتب[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 5 ساعات
يارب يمسكونه ويعاقبونه..
ماذنب هؤلاء الاطفال تحطم أملهم..العلم مطلب شرعي انساني لكل فرد..
بالعلم يخدم الشخص نفسه ودينه اولا قبل ان يمتد نفعه للاخرين.
هذا المعلم أخل بدوره التربوي والتعليمي..ويجب ان يحاسب
رعد ***[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 5 ساعات
العلم يرفع بيتاً لاعماد له . والجهل يهدم بيت العز والشرف / خوش والله من تشجيع هذا مثل راعى القطيع الذ يخاطب قطيعه يقول هذا البر عندكم تاكلون ماتاكلون مافيش عشى
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20173 ] نشر منذ 5 ساعات
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20953 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا حرام أنه يكون مدرس
المعلم يبني الأجيال وليس من يحطم الأجيال
بس شكله ماسوى هاالحركة الا وعنده ظهر ليبرالي
يسنده
اتمنى أعفاء العيسى من منصبه بسرع وقت
أخطاءه اكثرت🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا معلم فاشل ولابد من محاسبته ويكون أفضل لو تفصلونه وتخلونه من غير وظيفه ..
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علشان يعرف معنى كلامه صح ويتطبق عليه …
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هذا يحرض الطلاب على عدم تكملة الدراسة .. ( تبي تفصل أفصل من ذالحين)
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أجل طلاب مرحلة أبتدائيه تقول لهم هذا الكلام (تذاكرون ما تذاكرون .. وظايف مافيه تبي تفصل أفصل من ذالحين) !!!
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