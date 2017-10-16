الشهري يشيد بقرار ” الزي السعودي “: أثلج الصدور

نواف السالم(صدى):

أشاد كبير المذيعين بهيئة الإذاعة والتلفزيون المستشار الإعلامي عبدالله الشهري، بقرار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، مؤكدا أنه أمر بإلزام مذيعي وضيوف استديو ” Mbc pro ” بالتقيد بالزي السعودي.

وأضاف: ” على الرغم من أنني تَعَرّضت للشتم ووُصفت بـ ” المتخلف “؛ إلا أن ذلك لا يهمني؛ فمصلحة الوطن وسمعة الوطن أوْلى، ومن غير المعقول أن الدوري سعودي والملعب سعودي وكذلك القناة الناقلة والمشاهد، ثم يلبس المحللون والمذيعون زياً غير سعودي، وقد نعذر المذيع الميداني بحكم تحركاته؛ لكن مَن يجلس في الاستوديو ليس له أي مبرر “.

وتابع ” الشهري ” قائلاً: “بعد القرار الذي أثلج صدور السعوديين؛ ظهر الاستوديو التحليلي في مباراتيْ ” الأهلي والشباب ” و ” النصر والتعاون ” جميلاً، وكنا نتابع بفخر “.

وبيّن أن هناك أشياء مزعجة وتحتاج إلى قرارات، وأثمرت التحركات؛ ففي السابق كان الدوري السعودي يحمل اسم “دوري زين”، وبأي حق دوري المملكة يحمل اسم شركة؟! لماذا الدوري الإنجليزي الممتاز لا يحمل اسم ” دوري بنك باركليز “؟؛ فمسماه الدوري الإنجليزي برعاية بنك باركليز، وحتى مسمى ” دوري جميل ” ليس جيداً بحق الدوري السعودي المتابع من كل مكان، وأذكر أنني حزنت ولم أفرح كثيراً بعد تحقيق فريق الأهلي بطولة الدوري؛ لأن مسماه ” دوري جميل لكرة القدم “! وهذا فريقي المفضل والتاريخ سيكتب “دوري جميل”.

وختم ” الشهري ” حديثه: “حركة التصحيح الجبارة التي يقوم بها رئيس هيئة الرياضة؛ سوف ينعكس أثرها إيجابياً على الميدان والرياضة السعودية ككل “.

يُذكر أن المذيع عبدالله الشهري قد كتب في تغريدات عدة مقترحات يطالب من خلالها بضرورة التقيد بالزي الوطني في احتفالات اليوم الوطني، وفي استديو ” إم بي سي برو سبورت ” ، ووجدت آراءه ردود فعل متباينه، وغلبت الإيجابية عليها، كما قدّم شكره لرئيس هيئة الرياضة على قراراته الجريئة.