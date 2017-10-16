فتاة تكتشف حملها قبل الولادة بـ 4 ساعات

لندن(صدى):

صُدمت شابّة تبلغ من العمر 19 عاماً، شهيرة بصاحبة لقب ” ملكة السيلفي ” ، عندما علمت بحملها قبل ساعات قليلة فقط من الولادة .

وعلقت الفتاة على الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكده أنها علمت عن حملها في الساعة التاسعة مساء وحملت سيث بين ذراعيها في تمام الساعة الواحدة، ويبدو أن مراحل الحمل التي تستغرق 9 أشهر تلخصت في 4 ساعات بالنسبة إليها.

وذكرت أنها لم تعان من أي أعراض الحمل. وبعد ذهابها إلى النادي الرياضي طوال فترة حملها، وبعد فحص الطبيب المثانة للتحقق من وجود عدوى، اكتشف نبضات قلب جنين داخل الرحم.