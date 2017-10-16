احذري هذه الأمور خلال ممارسة العلاقة الزوجية

متابعات(صدى):

أكدت إحدى الباحثات، أنه هناك بعض الأمور التي يُفضّل ألا يقوم بها الزوجان خلال ممارسة العلاقة الزّوجيّة، وأبرز هذه الأمور :

1- تجنّب الخطأ في الأسماء

عليكما عدم الخطأ في ذكر إسمه أو إسمها خلال العلاقة الحميمة. فهذا الخطأ يترتّب عليه نتائج وخيمةً تؤثّر سلباً على علاقتكما وأحياناً قد تسبّب الطّلاق.

2- إعطاء الأوامر

امتنعا عن إعطاء الأوامر؛ فهذا التّصرّف من شأنه إفساد كلّ شيء. خلال العلاقة الحميمة، يجب عليكما ان تتبادلا مشاعركما الحميمة وهذه العلاقة عبارةٌ عن مشاركة وتجسيدٌ للمشاعر التي تجمعكما.

لذلك، امتنعا عن إعطاء الأوامر لبعضكما وحاولا معرفة رغبة الآخر من دون ان يطلب، من أجل علاقةٍ سعيدةٍ.

3- التسرّع

عليكما ان تنسيا الوقت عندما تجلسان سويّاً، فكيف ذلك خلال ممارستكما للعلاقة الزّوجية؟ لا تتسرّعا ولا تجعلا الطّرف الآخر يشعر بأنّك تريد الاستعجال للذّهاب إلى مكانٍ ما أو لرؤية أحدٍ.

حاول ان تُشعر الشريك بأنّك تتمنّى لو يتوقّف الوقت وأنت بجانبه، بدلاً من الاستعجال للقيام بأيّ شيء آخر، مهما بلغت أهمّيته.

4- الأنانيّة

انّ المشاركة تعني الاهتمام بالآخر، وبما انّها من أسس العلاقة الزّوجيّة فالأنانيّة لا وجود لها في هذه الحالة.

إبتعدا عن الأنانيّة بشكلٍ تامّ، فإنّها القاتل الأقوى للمشاعر وقد تسبّب لكما مشاكل كبيرةً في حياتكما اليوميّة أيضاً. حاول الاهتمام بما يريده الشّريك وستتلقّى الاهتمام المطلوب في المقابل.

5- التّصنّع

لا تنسيا انّ العفويّة تُعتبر من أهمّ المميّزات التي تؤدّي إلى علاقةٍ حميمةٍ ناجحة.

لذلك، امتنعا عن التّصنّع بشكلٍ مبالغ فيه، اكتفيا بالتّصنّع الماهر الذي يقترب من الفكاهة؛ بشكلٍ لا يؤثّر على الصّدق في المشاعر خلال العلاقة.

6- الإجابة على الهاتف

امتنعا تماماً عن الإجابة على الهاتف خلال ممارسة العلاقة الزّوجيّة؛ فمهما بلغت أهمّية المكالمة لا يجب ان تتعدّى أهميّة اللحظات الحميمة مع الشريك.

كذلك، فإنّ هذا التّصرّف يشتت انتباهكما وتضيّعان التّركيز بسببه على العلاقة. لذلك، يُنصح ترك الهاتف صامتاً واجعلا التّركيز يتمحور فقط حول الشّريك.

7- الإهمال بعد انتهاء العلاقة

بعد العلاقة الحميمة، لا يجب الابتعاد عن بعضكما؛ فالعناق مفيدٌ للغاية بعد الانتهاء من العلاقة لكلا الطّرفين. حاولا إبداء الاهتمام والحبّ وتبادلا عبارات الغزل حتّى بعد الانتهاء من العلاقة.

تذكّرا دائماً انّ كلّ ما يحصل في العلاقة الزّوجيّة يؤثّر بشكلٍ مباشر على حياتكما اليوميّة. لذلك حافظا على السّعادة في علاقتكما من خلال الابتعاد عن هذه الأمور السّبعة.