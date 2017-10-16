بالصور.. السكان يتسابقون لتبني رضيعة القمامة في الصين

بكين(صدى):

كشفت مصادر أنه عثر السكان المحليون على طفلة حديثة الولادة تصرخ بطريقة خافتة في سلة القمامة بأحد الشوارع في الصين ، مما أضطرهم لإبلاغ الشرطة .

وأوضحت المصادر أنه كانت الرضيعة ملفوفة ببطانية بيضاء داخل حقيبة ظهر في سلة القمامة ويبلغ عمرها 12 ساعة فقط في لحظة العثور عليها.

وقامت الشرطة بنقلها إلى المستشفى، حيث كانت في أشد الحاجة للأوكسجين في البداية، وقد تمكن الأطباء من إنقاذها من الموت .

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى أصبح محشودا بالعشرات من الأسر التي ترغب في تبني الطفلة بعد انتشار خبرها في وسائل الإعلام ويجري التحقيق ومراجعة الدوائر التلفزيونية والكاميرات في الشوارع لمعرفة الأم أو الشخص الذي ألقى بها في القمامة.