بالصور.. السكان يتسابقون لتبني رضيعة القمامة في الصين
كشفت مصادر أنه عثر السكان المحليون على طفلة حديثة الولادة تصرخ بطريقة خافتة في سلة القمامة بأحد الشوارع في الصين ، مما أضطرهم لإبلاغ الشرطة .
وأوضحت المصادر أنه كانت الرضيعة ملفوفة ببطانية بيضاء داخل حقيبة ظهر في سلة القمامة ويبلغ عمرها 12 ساعة فقط في لحظة العثور عليها.
وقامت الشرطة بنقلها إلى المستشفى، حيث كانت في أشد الحاجة للأوكسجين في البداية، وقد تمكن الأطباء من إنقاذها من الموت .
وأشارت المصادر إلى أن المستشفى أصبح محشودا بالعشرات من الأسر التي ترغب في تبني الطفلة بعد انتشار خبرها في وسائل الإعلام ويجري التحقيق ومراجعة الدوائر التلفزيونية والكاميرات في الشوارع لمعرفة الأم أو الشخص الذي ألقى بها في القمامة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم استرنا
بسترك يارب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13524 ] نشر منذ 8 ساعات
غريبه رموها في الزباله عندهم الوضع عادي جدا يجيبون الاولاد وبعدين يتزوجون قانوني
ابوجساااااااااار[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15032 ] نشر منذ 8 ساعات
الله لايسامحهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5258 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20953 ] نشر منذ 5 ساعات
الي شايله الطفله ولابسه قميص وردي
إذا معندها احد يتبناها
عطوني أياها
الشتاء على الأبواب🤗🤗🤗
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20173 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20173 ] نشر منذ 5 ساعات
وانت يا المعزول ماتشوف رح البس لك نظاره. تحسبها دفايه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان من انجاها ,,