بالصور.. شمس تعبر عن غضبها من فتاة هاجمتها عبر تويتر

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة الكويتية شمس ، عن غضبها بطريقة طريفة ، من فتاة هاجمتها عبر تعليق بموقع التواصل الأجتماعي تويتر ، ثم قامت بحظرها دون أن ترد عليها شمس ما أصابها بالغضب .

وغرّدت شمس عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “في واحدة غلطت علي وبلّكتني، شينة وقوية عين، اصبري امسح فيك الارض عالاقل”.

وقالت في تغريدة أخرى: “ترى مشهورين بعدم استخدام مزيل الرائحة وياكلون ثوم وبصل ولحوم واجد. اتمنى تفكرون في الموضوع عدل”، مضيفة وسم (هاشتاغ): “#نريدالزواجمن_الاتراك”.