بالصور.. شمس تعبر عن غضبها من فتاة هاجمتها عبر تويتر
عبرت الفنانة الكويتية شمس ، عن غضبها بطريقة طريفة ، من فتاة هاجمتها عبر تعليق بموقع التواصل الأجتماعي تويتر ، ثم قامت بحظرها دون أن ترد عليها شمس ما أصابها بالغضب .
وغرّدت شمس عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “في واحدة غلطت علي وبلّكتني، شينة وقوية عين، اصبري امسح فيك الارض عالاقل”.
وقالت في تغريدة أخرى: “ترى مشهورين بعدم استخدام مزيل الرائحة وياكلون ثوم وبصل ولحوم واجد. اتمنى تفكرون في الموضوع عدل”، مضيفة وسم (هاشتاغ): “#نريدالزواجمن_الاتراك”.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 8 ساعات
رحمك الله ي معروف الرصافي
هي الاخلاقُ تنبتُ كالنبات اذا سقيت بماء المكرماتِ
تقوم إذا تعهدها المُربي على ساق الفضيلة مُثمِرات
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13524 ] نشر منذ 8 ساعات
هاي صوره لشمس قديمه الحين صارت شينه بعد التنحيف
مطب[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 3 ساعات
شمس