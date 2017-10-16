  • الإثنين 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصور.. شمس تعبر عن غضبها من فتاة هاجمتها عبر تويتر

بالصور.. شمس تعبر عن غضبها من فتاة هاجمتها عبر تويتر

بالصور.. شمس تعبر عن غضبها من فتاة هاجمتها عبر تويتر
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة الكويتية شمس ، عن غضبها بطريقة طريفة ، من فتاة هاجمتها عبر تعليق بموقع التواصل الأجتماعي تويتر ، ثم قامت بحظرها دون أن ترد عليها شمس ما أصابها بالغضب .

وغرّدت شمس عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “في واحدة غلطت علي وبلّكتني، شينة وقوية عين، اصبري امسح فيك الارض عالاقل”.

وقالت في تغريدة أخرى: “ترى مشهورين بعدم استخدام مزيل الرائحة وياكلون ثوم وبصل ولحوم واجد. اتمنى تفكرون في الموضوع عدل”، مضيفة وسم (هاشتاغ): “#نريدالزواجمن_الاتراك”.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 8 ساعات

رحمك الله ي معروف الرصافي

هي الاخلاقُ تنبتُ كالنبات اذا سقيت بماء المكرماتِ
تقوم إذا تعهدها المُربي على ساق الفضيلة مُثمِرات

[ عدد التعليقات: 13524 ] نشر منذ 8 ساعات

هاي صوره لشمس قديمه الحين صارت شينه بعد التنحيف

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 3 ساعات

شمس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *