” الجبرين ” يختصم ادارة الاتحاد أمام لجنة فض المنازعات

ماجد محمد(صدى):

يتجه لاعب النصر عبدالعزيز الجبرين، لتصعيد الموقف ضد إدارة ناديه، بعدما قرر رفع قضية للجنة فض المنازعات بسبب تجاهل الادارة لتسليمه مستحقاته المالية منذ اكثر من عامين، التي تتجاوز اربعة ملايين ريال تمثل مقدم عقده الاحترافي والدفعات المتفق عليها في عقده الاحترافي، الذي يمتد حتى نهاية موسم 2019 بعد ان انتقل من صفوف الرائد مقابل 12 مليون ريال.

وكثيراً ما عانى الجبرين في المشاركة مع الفريق في استحقاقات هذا الموسم بعد ان تعافى من اصابة الرباط الصليبي، التي منعته من المشاركة مع الفريق في الموسم الماضي، بيد ان مصادر نصراوية ربطت عدم مشاركته الى الخلاف بين اللاعب والادارة بشأن مستحقاته المالية، حيث تم ابعاد اللاعب عن غالبية مواجهات الفريق السابقة، التي كان اخرها عدم تواجده في معسكر مواجهة الامس امام التعاون برغم المجهود المميز، الذي قدمه الجبرين خلال الفترة الماضية والانضباط العالي للاعب، التي اشاد بها المدرب المؤقت البرازيلي روجيرو.

وفي حال تقدم الجبرين للشكوى خلال الشهر الحالي، فإن النصر سيكون ممنوعاً من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح في يناير المقبل.

من جانب اخر، ينتظر ان تصدر ادارة النصر بياناً توضيحياً حول منع الفريق من الحصول على الرخصة الاسيوية، الى جانب توضيح موقف النادي من قضية اللاعب البرازيلي هيرناني بعد موافقة ادارة فريق فلامنجو البرازيلي على سداد النصر لأموال القضية على دفعات.