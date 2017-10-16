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فتاة تتعرض لـ 3 اعتداءات جنسية في ليلة واحدة

فتاة تتعرض لـ 3 اعتداءات جنسية في ليلة واحدة
لندن(صدى):

تعرضت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 17 عاماً ، لحادث بشع ، أثناء عودتها من نادي ليلي إلى منزلها بلندن كانت قد أرتادته مع عدد من الأصدقاء ، حيث تعرضت الفتاة إلى 3 اعتداءات جنسية مختلفة في ليلة واحدة .

وفي الحادثة الأولى، أظهرت كاميرا مراقبة رجلا يحمل الفتاة في شارع كامبرج هيث، ثم يذهب بها إلى مدخل بناء جانبي، لم تظهره الكاميرات.

ثم أظهرت كاميرات أخرى الفتاة تترنح في شارع مينت، حيث ظهر رجل آخر يلاحقها بينما يقود دراجته، قبل أن يقترب منها ويقوم بالتحرش بها.

ولم تكشف الكاميرا واقعة التحرش، لكن الفتاة ظهرت في لقطات لاحقة وثيابها غير مرتبة بطريقة تكشف ما حدث.

وقال محققون في الشرطة إن حادثة ثالثة وقعت للفتاة بعد ذلك بقليل، حيث تعرضت هذه المرة لهجوم من قبل رجلين على الأقل.

واكتشف أحد المارة الفتاة ملقاة في الشارع في حالة سيئة، فقام بالاتصال بالشرطة التي حضرت فورا.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 9 ساعات

انعقرت وكان هههههههههه

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 9 ساعات

معقولة ,,, لا لا ما أصدق ليش ملكة جمال المريخ .

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 9 ساعات

مو غريب دامها خارجه من ملهى ليلى ؛

بس الله يستر من هيئة الترفيه ،

لاتسوى ملاهي ليليه نتايجها فضايح متلتله ~

[ عدد التعليقات: 5446 ] نشر منذ 8 ساعات

دامها راجعه من نادي ليلي أكيد معبيه ألطاسه🍻 وفالتها علآخِـــــــر .😊😅😁.

[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 8 ساعات

هذي نهاية ام الكبائر والعياذ بالله
تجر بعضها البعض
ليس بعد الكفر من ذنب

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 6 ساعات

ملهى ليلي
ضوء خافت عربدة موسيقى فجور زنا
خمر
تعري كل انواع الفجور وام الخبالى
مصيرها كان نتيجة ملهى ليلي

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 6 ساعات

ملهى ليلي
ضوء خافت عربدة موسيقى فجور زنا
خمر
تعري كل انواع الفجور وام الخبالى
مصيرها كان نتيجة ملهى ليلي

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 4 ساعات

هذه نهايةالتبرج وعدم الشعوربأهمية المحرم. ..الدين الإسلامي حمى المرأة ولاعزاء للمنافقين

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