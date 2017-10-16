فتاة تتعرض لـ 3 اعتداءات جنسية في ليلة واحدة

لندن(صدى):

تعرضت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 17 عاماً ، لحادث بشع ، أثناء عودتها من نادي ليلي إلى منزلها بلندن كانت قد أرتادته مع عدد من الأصدقاء ، حيث تعرضت الفتاة إلى 3 اعتداءات جنسية مختلفة في ليلة واحدة .

وفي الحادثة الأولى، أظهرت كاميرا مراقبة رجلا يحمل الفتاة في شارع كامبرج هيث، ثم يذهب بها إلى مدخل بناء جانبي، لم تظهره الكاميرات.

ثم أظهرت كاميرات أخرى الفتاة تترنح في شارع مينت، حيث ظهر رجل آخر يلاحقها بينما يقود دراجته، قبل أن يقترب منها ويقوم بالتحرش بها.

ولم تكشف الكاميرا واقعة التحرش، لكن الفتاة ظهرت في لقطات لاحقة وثيابها غير مرتبة بطريقة تكشف ما حدث.

وقال محققون في الشرطة إن حادثة ثالثة وقعت للفتاة بعد ذلك بقليل، حيث تعرضت هذه المرة لهجوم من قبل رجلين على الأقل.

واكتشف أحد المارة الفتاة ملقاة في الشارع في حالة سيئة، فقام بالاتصال بالشرطة التي حضرت فورا.