فتاة تتعرض لـ 3 اعتداءات جنسية في ليلة واحدة
تعرضت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 17 عاماً ، لحادث بشع ، أثناء عودتها من نادي ليلي إلى منزلها بلندن كانت قد أرتادته مع عدد من الأصدقاء ، حيث تعرضت الفتاة إلى 3 اعتداءات جنسية مختلفة في ليلة واحدة .
وفي الحادثة الأولى، أظهرت كاميرا مراقبة رجلا يحمل الفتاة في شارع كامبرج هيث، ثم يذهب بها إلى مدخل بناء جانبي، لم تظهره الكاميرات.
ثم أظهرت كاميرات أخرى الفتاة تترنح في شارع مينت، حيث ظهر رجل آخر يلاحقها بينما يقود دراجته، قبل أن يقترب منها ويقوم بالتحرش بها.
ولم تكشف الكاميرا واقعة التحرش، لكن الفتاة ظهرت في لقطات لاحقة وثيابها غير مرتبة بطريقة تكشف ما حدث.
وقال محققون في الشرطة إن حادثة ثالثة وقعت للفتاة بعد ذلك بقليل، حيث تعرضت هذه المرة لهجوم من قبل رجلين على الأقل.
واكتشف أحد المارة الفتاة ملقاة في الشارع في حالة سيئة، فقام بالاتصال بالشرطة التي حضرت فورا.
جود[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 9 ساعات
انعقرت وكان هههههههههه
عبده مشب[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 9 ساعات
معقولة ,,, لا لا ما أصدق ليش ملكة جمال المريخ .
همس~[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 9 ساعات
مو غريب دامها خارجه من ملهى ليلى ؛
بس الله يستر من هيئة الترفيه ،
لاتسوى ملاهي ليليه نتايجها فضايح متلتله ~
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5446 ] نشر منذ 8 ساعات
دامها راجعه من نادي ليلي أكيد معبيه ألطاسه🍻 وفالتها علآخِـــــــر .😊😅😁.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 8 ساعات
هذي نهاية ام الكبائر والعياذ بالله
تجر بعضها البعض
ليس بعد الكفر من ذنب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 7 ساعات
تستاهل اكرموها وقامو بالواجب
الدسك22[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 6 ساعات
ملهى ليلي
ضوء خافت عربدة موسيقى فجور زنا
خمر
تعري كل انواع الفجور وام الخبالى
مصيرها كان نتيجة ملهى ليلي
الدسك22[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 6 ساعات
ملهى ليلي
ضوء خافت عربدة موسيقى فجور زنا
خمر
تعري كل انواع الفجور وام الخبالى
مصيرها كان نتيجة ملهى ليلي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15032 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله الذي عافانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20953 ] نشر منذ 5 ساعات
جعلهم يكرمووونك مثل ماآكرموها
ويقومون معك باالواجب وأكثر🤗🤗🤗
متابع[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه نهايةالتبرج وعدم الشعوربأهمية المحرم. ..الدين الإسلامي حمى المرأة ولاعزاء للمنافقين