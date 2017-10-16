طائرات التحالف تقضي على 4 قادة حوثيين قبالة نجران

راشد آل شريه(صدى):

استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب الحدود السعودية، نتج عنها مقتل أربعة قادة ميدانيين.

وأوضحت مصادر أن من بين القتلى القيادي مختار صالح سويد وعمر محمد الخولاني وأحمد أحمد الشعفلي وغمدان مطهر الظلماني.

يشار أن قوات التحالف استهدفت الأسبوع الماضي مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة نجران، وتمكنت من قتل ما لا يقل عن 40 عنصراً حاولوا التقدم إلى الحدود السعودية، كما استطاعت تدمير أوكار كانت تستخدمها الميليشيات حصناً لها.