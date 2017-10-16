بالفيديو.. هذا ما فعله زين الدين زيدان من ضربة بلياردو واحدة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة زين الدين زيدان الرائعة في لعبة البلياردو.

ووفق النشطاء كانت فتاة تصور والدها وهو يلعب بلياردو فلمحت زين الدين زيدان فطلبت من والدها أن يدعوه لضربة واحدة فأداها بمهارة تفوق الخيال ثم غادر وسط ذهول والد الفتاة.