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بالفيديو.. هذا ما فعله زين الدين زيدان من ضربة بلياردو واحدة

بالفيديو.. هذا ما فعله زين الدين زيدان من ضربة بلياردو واحدة
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة زين الدين زيدان الرائعة في لعبة البلياردو.

ووفق النشطاء كانت فتاة تصور والدها وهو يلعب بلياردو فلمحت زين الدين زيدان فطلبت من والدها أن يدعوه لضربة واحدة فأداها بمهارة تفوق الخيال ثم غادر وسط ذهول والد الفتاة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 1 ساعة

معقوووووووووووووووووووووووووووله

شيء لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 34 دقيقة

مبه صدق لاا لاا ماا اتوقع ..

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