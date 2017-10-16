بالفيديو.. هذا ما فعله زين الدين زيدان من ضربة بلياردو واحدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة زين الدين زيدان الرائعة في لعبة البلياردو.
ووفق النشطاء كانت فتاة تصور والدها وهو يلعب بلياردو فلمحت زين الدين زيدان فطلبت من والدها أن يدعوه لضربة واحدة فأداها بمهارة تفوق الخيال ثم غادر وسط ذهول والد الفتاة.
بنت تصور ابوها وهو يلعب بلياردو فلمحت زين الدين زيدان فطلبت من ابوها ان يدعوه لضرب ضربه واحده فانظر ماذا حصل 😃😲 pic.twitter.com/Sn3JRxiRYs
— زقرتي نيوز (@z8rtey_news_q8) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوووووووووووووووووووووووووووله
شيء لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق
عبده مشب[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 34 دقيقة
مبه صدق لاا لاا ماا اتوقع ..