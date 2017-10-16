أمير الكويت يلتقي خادم الحرمين في الرياض اليوم
ذكرت مصادر كويتية أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيصل إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق بضع ساعات.
وأوضحت أن الأمير صباح الأحد سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار مساعي الكويت لإيجاد حل لأزمة قطر.
وأضاف أن المحادثات بين الجانبين ستتركّز على مناقشة الأزمة بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذرياً “.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفق الشيخ صباح لنفع الجميع
اهم شيء الحمدين اخوان شريفه اتباع عزمي والقرضاوي يفقهون ويعترفون بمصايبهم اللي فعلوها
همس~[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر اخذت فرصتها كامله ؛
مااتوقع في كلام لسا مَ انقال ,,
بس وشدعوه للحين الكويت مَ قاطعتهم حاطه رجل هنا ورجل هناك ,,
ليت يوضحون موقفهم بحزم ~
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 2 ساعتين
علمتني الحياة
ان من السياسة
عدم التدخل
في شؤون
المرأة والسياسة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13524 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيخ صباح جاي من شان يبحث موضوع عقد القمه لدول مجلس التعاون مع الملك حفظهم الله
هل تحضر قطر وهل تكون القمه في الكويت او في الرياض
مغرد[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 1 ساعة
اخواننا العما نيين نا لهم حس ولا خبر متخفين يكون هم المهدى المنتظر