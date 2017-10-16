أمير الكويت يلتقي خادم الحرمين في الرياض اليوم

خالد الظفيري(صدى):

ذكرت مصادر كويتية أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيصل إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق بضع ساعات.

وأوضحت أن الأمير صباح الأحد سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار مساعي الكويت لإيجاد حل لأزمة قطر.

وأضاف أن المحادثات بين الجانبين ستتركّز على مناقشة الأزمة بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذرياً “.