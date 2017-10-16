حكومة المنفى تتهيّأ لطرد النظام القطري.. وحدث تاريخي يمهّد لرجل المرحلة
ذكرت وسائل إعلام عالمية اليوم الاثنين، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والمقيم في المملكة؛ يعمل حالياً على تشكيل حكومة قطرية في المنفى.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن قرّر نظام الحكم في قطر المغامرة بانتهاج تصعيد جديد في مواجهة المعارضة القطرية، عبر تجميد الحسابات المصرفية.
وأضافت أن الزخم السياسي المحلي يسير في هذا الاتجاه استناداً إلى تصريحات ومواقف معارضين ينتمون إلى أسرة آل ثاني، على رأسهم الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني؛ والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني؛ الذي نشر تغريدات على ” تويتر” حول انتظار ” حدث تاريخي ” أثارت الكثير من التكهنات.
ولفتت أن خيار ” حكومة المنفى ” بات واقعياً وقابلاً للتنفيذ، إذ تتسع رقعة المعارضة يومياً بين صفوف الأسرة الحاكمة، ويتزايد أعداد الشيوخ المؤيدين لقيادة الشيخ عبدالله بن علي؛ لتغيير جوهري في الحكم من داخل الأسرة.
يذكر أن الشيخ عبدالله؛ كشف السبت الماضي أن السلطات القطرية جمّدت حساباته المصرفية، وقال ” شرّفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكره على هذا الوسام وأتشرّف بتقديمه للوطن ومن أجله “.
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6068 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة جاء الوقت لإيقاف مهازل الحمدين وتغيير السلطة في قطر
ليش كل هالوقت وكل شي بات واضح ومكشوف
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوان شريفه سيلقون جزاء ما فعلوه بقطر وبشعب قطر وسماعهم لتعليمات النجس عزمي بشارة
alpanadol[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
جاء الوقت لتغيير نظام قطر الحالي . فأستمرار مثل هذا النظام وتوجهاته سيكون له عواقب وخيمة ع قطر وع المنطقة . ع الدول المقاطعة العمل ع ازاحة هذا النظام مهما كلف .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13518 ] نشر منذ 41 دقيقة
صعب التغيير في قطر الا بموافقه امريكيه ودعم من امريكا
اما الاعتماد على الثوره الداخليه فهذا غير موجود
ررر[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 39 دقيقة
بحول الله وقوته مابين طرفة عين ورتدادها يغير الله من حال الى حال وانا كانني ارى سقوط تميم قريبا باذن الله .
همس~[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 35 دقيقة
حتى انا فكرت انه صعب التغير ويمكن مستحيل ~
المجهر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 34 دقيقة
إذا فعلوا مثل الذي فعله ابو تميم
تكون الأمور فى صالحهم
ليحصلوا على اعتراف دول مجلس الأمن والجامعة
العربية
لكن إذا استمرت المقاطعة راح تنهار الدولة
ويحدث بعدها التغيير
إذا ماتحرك الجيش التركي والحرس الثوري
الإيراني
لقمع أي تغيير
هذا مستحيل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 24 دقيقة
لقد اسرف كثيراً
حاكم قطر وزبانيته
غرهـ بطشه والكبرياء والعجب بالنفس
حتى غرهـ بالله الغرور
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ