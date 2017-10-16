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وفاة بطريق بجوار صورة كرتونية وقع في حبها لمدة 20 عاما

وفاة بطريق بجوار صورة كرتونية وقع في حبها لمدة 20 عاما
طوكيو(صدى):

توفي بطريق عقب قصة حب حزينة ظلت لمدة 20 عاماً ، مع صورة كرتونية لفتاة ” إنيميشن ” ، ظل جالساً بجوارها حتى وفاته .

وأكدت وسائل إعلام يابانية ، أن البطريق الذي أصبح واحدا من أهم المشاهير في العالم وقع في حب تلك الصورة الكرتونية، حتى توفي في حديقة تويو اليابانية، لترافقه صديقته في اللحظات الأخيرة من حياته، لافتة إلى أن تلك الصورة كانت جزءا من حملة إعلانية، لفتاة تدعى «هولولو» ومنذ وضعها في حديقته ظل يحدق فيها لساعات طويلة.

وأشارت إلى أنه مسبقا حاول العاملون بالحديقة إزالة تلك الصورة بسبب الأعاصير ولكن نوبة اكتئاب حادة للبطريق دفعتهم إلى إعادتها مرة أخرى.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 11 ساعة

والله قمة الوفاء نادر جداُ جداُ
ليت بعض البشر تتعلم منك

[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 10 ساعات

ياكثررر الحب الكرتوني في هذه الاياااااااام

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 10 ساعات

ما هو صحيح القلب للقلب شاهد .. لو هو صحيح أصبحت مفتون فيني

[ عدد التعليقات: 5446 ] نشر منذ 9 ساعات

مسيكين يالبطـــــيريق🐧 ومِــــــنَ الحُــــــب ما قَــــــــتَل . الله يرحمه .😢.

[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات

تهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات

تهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات

تهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات

تهاويل ,,

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