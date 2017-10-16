وفاة بطريق بجوار صورة كرتونية وقع في حبها لمدة 20 عاما

طوكيو(صدى):

توفي بطريق عقب قصة حب حزينة ظلت لمدة 20 عاماً ، مع صورة كرتونية لفتاة ” إنيميشن ” ، ظل جالساً بجوارها حتى وفاته .

وأكدت وسائل إعلام يابانية ، أن البطريق الذي أصبح واحدا من أهم المشاهير في العالم وقع في حب تلك الصورة الكرتونية، حتى توفي في حديقة تويو اليابانية، لترافقه صديقته في اللحظات الأخيرة من حياته، لافتة إلى أن تلك الصورة كانت جزءا من حملة إعلانية، لفتاة تدعى «هولولو» ومنذ وضعها في حديقته ظل يحدق فيها لساعات طويلة.

وأشارت إلى أنه مسبقا حاول العاملون بالحديقة إزالة تلك الصورة بسبب الأعاصير ولكن نوبة اكتئاب حادة للبطريق دفعتهم إلى إعادتها مرة أخرى.