وفاة بطريق بجوار صورة كرتونية وقع في حبها لمدة 20 عاما
توفي بطريق عقب قصة حب حزينة ظلت لمدة 20 عاماً ، مع صورة كرتونية لفتاة ” إنيميشن ” ، ظل جالساً بجوارها حتى وفاته .
وأكدت وسائل إعلام يابانية ، أن البطريق الذي أصبح واحدا من أهم المشاهير في العالم وقع في حب تلك الصورة الكرتونية، حتى توفي في حديقة تويو اليابانية، لترافقه صديقته في اللحظات الأخيرة من حياته، لافتة إلى أن تلك الصورة كانت جزءا من حملة إعلانية، لفتاة تدعى «هولولو» ومنذ وضعها في حديقته ظل يحدق فيها لساعات طويلة.
وأشارت إلى أنه مسبقا حاول العاملون بالحديقة إزالة تلك الصورة بسبب الأعاصير ولكن نوبة اكتئاب حادة للبطريق دفعتهم إلى إعادتها مرة أخرى.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 11 ساعة
والله قمة الوفاء نادر جداُ جداُ
ليت بعض البشر تتعلم منك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 10 ساعات
ياكثررر الحب الكرتوني في هذه الاياااااااام
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 10 ساعات
ما هو صحيح القلب للقلب شاهد .. لو هو صحيح أصبحت مفتون فيني
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5446 ] نشر منذ 9 ساعات
مسيكين يالبطـــــيريق🐧 ومِــــــنَ الحُــــــب ما قَــــــــتَل . الله يرحمه .😢.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20953 ] نشر منذ 5 ساعات
الحب قطع قلوووووب البعاااارين🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات
تهاويل ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات
تهاويل ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات
تهاويل ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35808 ] نشر منذ 3 ساعات
تهاويل ,,