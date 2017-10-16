بالفيديو.. سيدة تنهال على زوجها بالضرب عقب اكتشافها خيانته لها

متابعات(صدى):

اعتدت امرأة ، على زوجها بالضرب ولقنته درسا لن ينساه عندما اكتشفت خيانته أثناء اشتركهما في مسابقة.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتراك الزوجان في مسابقة داخل مركز تجاري، حيث تعطي الهاتف الجوال وتظهر على شاشة كبيرة كل المعلومات عنك، حيث اتضح أن الزوج كان يخون زوجته، فانهالت عليه بالضرب وكسر البيض على رأسه أمام الزوار.