بالفيديو.. سيدة تنهال على زوجها بالضرب عقب اكتشافها خيانته لها
اعتدت امرأة ، على زوجها بالضرب ولقنته درسا لن ينساه عندما اكتشفت خيانته أثناء اشتركهما في مسابقة.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتراك الزوجان في مسابقة داخل مركز تجاري، حيث تعطي الهاتف الجوال وتظهر على شاشة كبيرة كل المعلومات عنك، حيث اتضح أن الزوج كان يخون زوجته، فانهالت عليه بالضرب وكسر البيض على رأسه أمام الزوار.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 1 ساعة
الخيانة الزوجية
ذنب لا يغتفر
(( و اخذن منكم ميثاقا غليظا ))
رااايق[ عدد التعليقات: 2830 ] نشر منذ 1 ساعة
في كل مكان وفي كل بلد … ينضربون الرجال !!!! يااا معشر الرجال ( النساااء قادمون ) ههههههههههه
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بس هذا خاين !! هع هع هع
سعيداان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
المرأة تنتفض ضد معذبها ومهينها
النساء بصوت واحد لا للظلم والعبودية هههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 1 ساعة
سعيداان
تلايط وبلع العافية
ابو لما[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 48 دقيقة
الثور راح مسابقه كشف الكذب قدام الناس ….
كان زمان[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 19 دقيقة
موقفة صعب …..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 14 دقيقة
يامدور الفوائد راس مالك لايضيع-اراد الفوز بالمسابقه وفاز بما لم يتوقعه-