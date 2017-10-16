” تطوير الرياض “: التشغيل التجريبي لـ ” قطار الرياض ” في عام 2019

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة تطوير الرياض اليوم الاثنين في تصريح لها، أن مشروع قطار الرياض سيبدأ التشغيل التجريبي له في آخر العام 2019.

وأوضح المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير الرياض للبرامج والمشاريع حول بيع حقوق تسمية عشر محطات في ” قطار الرياض ” أن إيرادات التسويق ستقلل من قيمة الفواتير وتسهم في توفير إيرادات لتكاليف الصيانة والتشغيل.

وأضاف أن القائمين على مزايدة بيع حقوق التسمية لن يخوضوا تجارب مع الشركات غير المعروفة، حيث سيتم اختيار الشركات الكبرى التي تحظى بقوائم مالية جيدة للدخول في المزاد.

وأفاد العكرش أن أهم الشروط أن تكون الجهة مرخصة بمزاولة النشاط التجاري بشرط أن يكون تأسيس الجهة قبل ثلاث سنوات.