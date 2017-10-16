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حساب المواطن يطلق أيقونة جديدة ” المرفقات “

حساب المواطن يطلق أيقونة جديدة ” المرفقات “
طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن برنامج حساب المواطن وضع تحدیثاً جدیداً یتعلق بإرفاق المستندات الرسمیة التي تخص المستفیدین والتابعین، تحت أیقونة ” المرفقات ” .

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إطلاق عملیة الصرف للمستحقین خلال الشھر المقبل .


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 8017 ] نشر منذ 3 شهور

يسلم عليكم حافز

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 3 شهور

فز الخفوق وقلت يالله عسى خير

[ عدد التعليقات: 6475 ] نشر منذ 3 شهور

يسلم عليكم ساند

[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 3 شهور

اذا ارتفع البنزين ما جا حساب المواطن يعنى اعبى سيارتى واقول للمحطه الحساب عندكم

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 3 شهور

مافي علاوة ولا بدلات ، كيف نتفائل ان حساب المواطن لصالحنا!!

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور

الله المستعان بس وعلاوة السنه هاذي ماااااافيه طار كل شي طاااااار

[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 3 شهور

الله كريم

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور

لا والله حافز ما ذلنا زي هذا اللي اسمه حساب المواطن تزوجت وجاني بنت وحساب المواطن هذا لسى ما شفنا منه شيء

[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂😂😂
ساحب المواطن
يسحبه على وجهه

[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 3 شهور

حافز ساهر باشر داشر طامر وبعدين هج وسافر

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور

هذا عذاب المواطن وليس حساب المواطن وهل للمواطن حساب اصلآ