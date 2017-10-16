حساب المواطن يطلق أيقونة جديدة ” المرفقات “
كشفت مصادر أن برنامج حساب المواطن وضع تحدیثاً جدیداً یتعلق بإرفاق المستندات الرسمیة التي تخص المستفیدین والتابعین، تحت أیقونة ” المرفقات ” .
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إطلاق عملیة الصرف للمستحقین خلال الشھر المقبل .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8017 ] نشر منذ 3 شهور
يسلم عليكم حافز
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 3 شهور
فز الخفوق وقلت يالله عسى خير
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6475 ] نشر منذ 3 شهور
يسلم عليكم ساند
مغرد[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 3 شهور
اذا ارتفع البنزين ما جا حساب المواطن يعنى اعبى سيارتى واقول للمحطه الحساب عندكم
الكاتب[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 3 شهور
مافي علاوة ولا بدلات ، كيف نتفائل ان حساب المواطن لصالحنا!!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 3 شهور
الله كريم
حربوش[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان بس وعلاوة السنه هاذي ماااااافيه طار كل شي طاااااار
مطب[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 3 شهور
الله كريم
ابو غلا[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله حافز ما ذلنا زي هذا اللي اسمه حساب المواطن تزوجت وجاني بنت وحساب المواطن هذا لسى ما شفنا منه شيء
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
ساحب المواطن
يسحبه على وجهه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 3 شهور
حافز ساهر باشر داشر طامر وبعدين هج وسافر
ناصر ماجد السبيعي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
هذا عذاب المواطن وليس حساب المواطن وهل للمواطن حساب اصلآ