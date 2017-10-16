حساب المواطن يطلق أيقونة جديدة ” المرفقات “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن برنامج حساب المواطن وضع تحدیثاً جدیداً یتعلق بإرفاق المستندات الرسمیة التي تخص المستفیدین والتابعین، تحت أیقونة ” المرفقات ” .

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إطلاق عملیة الصرف للمستحقین خلال الشھر المقبل .