مفاجأة حول مصور فيديو حرق مواطن بالزيت في بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف ذيب الشمري، شقيق الزوج الذي تعرض لحروق في أجزاء بجسده نتيجة سكب زوجته الزيت المغلي على جسده لزواجه من أخرى، عن مصور الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشمري أن شقيقهما الأصغر هو مَن قام بتصوير الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، وذلك بعدما رأى أخاه يتألم في العناية المركزة، ولا يوجد لديه أطباء، ولم يتلق العناية اللازمة، وقام بإرسال الفيديو لأخواته ولا يعلم كيف انتشر على مواقع التواصل.

وأضاف الشمري أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أخيه الأصغر بعد ذلك، لافتاً إلى أن أخاه لم يكن يعلم شيئاً عن تبعات ذلك التصوير، وعن منع الوزارة التصوير في مرافقها.