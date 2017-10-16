مفاجأة حول مصور فيديو حرق مواطن بالزيت في بيشة
كشف ذيب الشمري، شقيق الزوج الذي تعرض لحروق في أجزاء بجسده نتيجة سكب زوجته الزيت المغلي على جسده لزواجه من أخرى، عن مصور الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الشمري أن شقيقهما الأصغر هو مَن قام بتصوير الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، وذلك بعدما رأى أخاه يتألم في العناية المركزة، ولا يوجد لديه أطباء، ولم يتلق العناية اللازمة، وقام بإرسال الفيديو لأخواته ولا يعلم كيف انتشر على مواقع التواصل.
وأضاف الشمري أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أخيه الأصغر بعد ذلك، لافتاً إلى أن أخاه لم يكن يعلم شيئاً عن تبعات ذلك التصوير، وعن منع الوزارة التصوير في مرافقها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20935 ] نشر منذ 1 ساعة
حطيتوها فأخوكم الصغير🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5428 ] نشر منذ 1 ساعة
. طـــــــــــــــــيب .
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة
صجيتونا خلاص المفروض يدفعون لها فلوس عملت له تقشير كيميائي مجانا ههههههههه لايغركم اللون باين حروق سطحية ما راح تترك أثر باين من شكله شكلها ماغلت الزيت زين استعجلت عليه ولا كان بيأكل لحمه للعظم المرة الثانية اكيد بتغليه اكثر هههههههههههه الا اذا عقل ههههه
سلطان[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 18 دقيقة
لايعذب بالنار إلا رب النار .. اسـال لها الهداية ، زوجها ماسوى حاجة حرام ، إنما الزواج بأخرى حق من حقوقه ..
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1462 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب. وش المشكلة. صوره. هيئة الترفيه. تصور النساء والرقص والغناء. والتبرج. وتسمح بها. أشد من هذه الصورة. ولا احد ينتقد. عندنا. كل شيء يمشي بالعكس. الصحيح غلط والغلط صحيح. النفاق. والنصب ينخر بالامة. السعودية وخاصة المسؤلين والمرتزقة واصحاب المصالح. الله المستعان.
سراديب[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 10 دقائق
الحين الرجال يناشد الملك وابن الملك ولا يعلم بالتصوير ÷÷÷÷
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 9 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل عليها
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 8 دقائق
تيس فداء
بدال كبش الفداء
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 7 دقائق
الحين خليتوا المشكلة الرئيسية واهتميتوا في من اللي صور والله اخر زمن ..
طيب ابغى اسأل ويش فيها اذا احد صورة وهو راضي انه يصورة ويش تبعات التصوير ..