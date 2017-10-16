مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين منتخبي السعودية ومصر قبيل مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن إجراء مفاوضات بين مسؤولي الرياضة في المملكة ومصر للاتفاق على خوض مباراة ودية دولية بين المنتخبين قبيل انطلاق بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد قدم دعوة للمنتخب المصري لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، وذلك تقديراً للإنجاز الذي حققه ببلوغ نهائيات مونديال روسيا.

وتأهل المنتخب المصري مؤخراً إلى نهائيات كأس العالم بروسيا لأول مرة منذ 28 عاماً، بعد تغلبه على نظيره الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.