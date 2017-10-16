الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، نشاطا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” حائل ، القصيم ، الدوادمي ، حفر الباطن ، تبوك ” ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان و عسير قد تتخللها سحب رعدية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 25كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تتحول من نصف المتر إلى المتر ، وحالة البحر متوسط الموج .