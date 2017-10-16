العمل توافق على عمل المرأة ليلا في 3 مجالات بشروط

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عمل المرأة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا في 3 مجالات فقط؛ شملت القطاع الطبي وقطاع النقل الجوي، ومراكز ضيافة الأطفال.

وأوضحت المصادر، أن عمل المرأة ليلاً في المجال الطبي يشمل العمل في المستشفيات والمصحات والمستوصفات، بجميع خدماتها الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، كما أجازت الوزارة عملها ليلاً في جميع الخدمات المتصلة بقطاع النقل الجوي، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكدت المصادر أن عمل المرأة بدوام ليلي في تلك القطاعات يتطلب أن ينص عقد العمل المبرم بين الطرفين على ذلك، وموافقة الموظفة على عملها ليلاً ضمن بنود العقد، أو أخذ موافقة كتابية منها تنص على عدم ممانعتها العمل ليلاً، مشيرة إلى أن الوزارة وافقت على عمل المرأة ليلاً في المنشآت التي تقع خارج النطاق العمراني، وألزمت صاحب العمل بصرف بدل مناوبة للنساء العاملات في فترة الليل، وتوفير وسائل نقل مناسبة وصرف بدل مواصلات إضافي لهن في حال تعذر توفير وسيلة النقل المناسبة، أو في حال كانت مناوبتهن على فترتين.

وشدد المصادر على أن الوزارة اشترطت على صاحب العمل في حال عمل المرأة ليلاً توظيف 3 موظفات في المناوبة الواحدة، وأن يكون مكان عمل النساء آمناً ويليق بهن، مع توفير نظام أمني إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور.