فيديو| نصراوي يهدي غوستافو ” أغلى ما يملك ” بعد الفوز على التعاون

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فرحة أحد مشجعي النصر بفوز فريقه في مباراة أمس الأحد أمام التعاون، ليعبر عن فرحته بإهداء شماغه وعقاله لمدرب الفريق الجديد الأرجنتيني غوستافو كوينترواس.

وقام المشجع باحتضان مدرب الفريق بعدما ارتدى شماغه وعقاله، وأكد أن هذه الهدية أغلى ما يملك تعبيرا عن فرحته به وهي أقل شيء يمكن تقديمه له، مضيفاً أنه لم يقدم على إعطائه هذه الهدية إلا لشعوره بأنه مصدر ثقة لجماهير العالمي.

من جانبه، عبر المدرب غوستافو كوينترواس عن فرحته بالفوز على التعاون، مشيداً بجماهير الفريق وحماسهم أثناء المباراة وحضورهم الكبير لدعم الفريق.