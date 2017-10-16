فيديو| نصراوي يهدي غوستافو ” أغلى ما يملك ” بعد الفوز على التعاون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فرحة أحد مشجعي النصر بفوز فريقه في مباراة أمس الأحد أمام التعاون، ليعبر عن فرحته بإهداء شماغه وعقاله لمدرب الفريق الجديد الأرجنتيني غوستافو كوينترواس.
وقام المشجع باحتضان مدرب الفريق بعدما ارتدى شماغه وعقاله، وأكد أن هذه الهدية أغلى ما يملك تعبيرا عن فرحته به وهي أقل شيء يمكن تقديمه له، مضيفاً أنه لم يقدم على إعطائه هذه الهدية إلا لشعوره بأنه مصدر ثقة لجماهير العالمي.
من جانبه، عبر المدرب غوستافو كوينترواس عن فرحته بالفوز على التعاون، مشيداً بجماهير الفريق وحماسهم أثناء المباراة وحضورهم الكبير لدعم الفريق.
أغلى الممتلكات[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 9 ساعات
ذكرتوني .. شماغي منشقة .. أبسوي لها ترقيع .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 7 ساعات
ما قصر والهديه ترمز إلى الكرم والجود ومبروك للزعيم النصر وحضا اوفر للتعاون
ام سارة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله على نعمة العقل والدين وياناس اذا قريتوا مثل هالاخبار يجب عليكم ان تحمدوا الله الذي لم يجعل عقولكم مثل هؤلاء اللي اكبر همهم الكورة والفن واشباهها لان العقل اكبر نعمة من الله على الانسان ( واما بنعمة ربك فحدث)
ماوكلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
البدايه ممتازه التشكيله رهيبه ومتناسقه ويبغالها تستمر اكثر من جوله مع بعض مع تغير في مركز احمد الفريدي اللي واضح انه ضايع ماهو عارف كيف يتمركز الخطوط الخلفيه ممتازه جدا من الدفاع الى المحاور جيبور لاعب ثقيل ويحتاجه الفريق المطلوب ابعاده عن دكة الاحتياط لأنه قادر يشغل ويشتت ذهن قلوب الدفاع ويساهم في فتح ثغرات للقادمين من الخلف
مرسيدس[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 20 دقيقة
ام ساره مافيها شي الله يوفقك