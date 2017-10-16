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المنيع يطالب برفع مكافآت الأئمة والمؤذنين

المنيع يطالب برفع مكافآت الأئمة والمؤذنين
نايف السالم(صدى):

انتقد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، ما وصفه بتساهل واستهتار بعض الأئمة والمؤذنين المعينين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في المساجد، من حيث تغيب الإمام عن بعض الصلوات، وإنابته المؤذن ليحل محله في الإمامة، والعكس صحيح.
وطالب المنيع، خلال حديثه ببرنامج ” فتاوى ” على قناة ” السعودية “، برفع رواتب الأئمة والمؤذنين، حتى يتفرغوا لمهمتهم السامية في رفع نداء الله، وجمع المصلين، قائلا: ” تجد مجموعة كبيرة من المساجد -مع الأسف الشديد- تفقد الأمانة والعناية والاهتمام بالإمامة والأذان؛ فتجد الإمام يتخلف أكثر من صلاة في اليوم والليلة “.
وأضاف: ” إذن، لماذا أنت أيها المعيَّن تعيينًا إيثاريا ورسميا تعين هذا الذي لا ترضاه الوزارة؟! لا شك أن هذا تصرف سيئ من إخواننا، نسأل الله أن يهديهم ويوفقهم، وأن ييسر من حكومتنا ما يقضي على حجتهم بأنهم لا يُعطَون إلا مكافآت بسيطة، لا تجعلهم قادرين على التفرغ للمسجد ” .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين

حتى لو رفعو رواتبهم ماراح ينتظمو لان اغلبهم اصلا موضفين ورواتبهم عاليه . ومع ذلك لايهتمو بالحضور ومعتمدين على المؤذن في الامامه .

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 2 ساعتين

الاغلب ماخذينها بالوسطااات والفعلي البنجالاديشي

[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 2 ساعتين

بس اغلب المنطقة والخطوط السريعه حاطين هندود وبكستنه

[ عدد التعليقات: 3064 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يصلح الحال والاحوال
المفروض يرفعون الرواتب حتى تكفي وتصير هي الوظيفه الرسميه
والي موظف وظيفة ثانيه مايسجل فيها فقط للعاطلين عن العمل

[ عدد التعليقات: 20935 ] نشر منذ 1 ساعة

ياًجار
وشلون علشان يتفرغون للمساجد
ترى النوم ٨ساعات
والمباراة ساعة
والدوامات ست ساعات
ووووووو
بالله ماعنده وقت لعشرين دقيقة فاالمسجد
وخمس دقايق صلاة🤔

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