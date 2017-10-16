المنيع يطالب برفع مكافآت الأئمة والمؤذنين

نايف السالم(صدى):

انتقد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، ما وصفه بتساهل واستهتار بعض الأئمة والمؤذنين المعينين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في المساجد، من حيث تغيب الإمام عن بعض الصلوات، وإنابته المؤذن ليحل محله في الإمامة، والعكس صحيح.

وطالب المنيع، خلال حديثه ببرنامج ” فتاوى ” على قناة ” السعودية “، برفع رواتب الأئمة والمؤذنين، حتى يتفرغوا لمهمتهم السامية في رفع نداء الله، وجمع المصلين، قائلا: ” تجد مجموعة كبيرة من المساجد -مع الأسف الشديد- تفقد الأمانة والعناية والاهتمام بالإمامة والأذان؛ فتجد الإمام يتخلف أكثر من صلاة في اليوم والليلة “.

وأضاف: ” إذن، لماذا أنت أيها المعيَّن تعيينًا إيثاريا ورسميا تعين هذا الذي لا ترضاه الوزارة؟! لا شك أن هذا تصرف سيئ من إخواننا، نسأل الله أن يهديهم ويوفقهم، وأن ييسر من حكومتنا ما يقضي على حجتهم بأنهم لا يُعطَون إلا مكافآت بسيطة، لا تجعلهم قادرين على التفرغ للمسجد ” .