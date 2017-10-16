التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي أودى بحياة أسرة منقذ محطة الوقود
كشف مديرية الدفاع المدني بالرياض، تفاصيل جديدة حول الحريق الذي اندلع بمنزل في حي الملقا، والذي أودى بحياة أسرة الشاب سلطان الدوسري، الذي أنقذ محطة وقود بالرياض من كارثة، وكرمه أمير الرياض قبل أيام.
وأوضحت المديرية، أن الضحايا توفوا اختناقا بسبب أدخنة الحريق، بعد أن ظل مشتعلاً في الدور الأرضي، بينما كانوا هم في الدور الثاني، لكنهم لم ينتبهوا إلا بعد أن تشبع المكان بالأدخنة، فتعرضوا للاختناق.
وأشارت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغاً الساعة 21:07 يفيد باندلاع حريق في منزل بحي الملقا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع.
وأضافت: ” اتضح أن الحريق اندلع في الصالة بالدور الأرضي منذ وقت مبكّر؛ مما تسبب في تصاعد الأدخنة وتشبعها في كامل المنزل “، وأن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الموقع، وعثرت على أربع حالات في مواقع متفرقة بالدور الثاني، تم إخراجهم وبالكشف اتضح وفاتهم جراء أدخنة الحريق.
وأشارت إلى أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13524 ] نشر منذ 10 ساعات
البلاغ حصل الساعة 21:07 مساء معقوله كانو نايمين بدري
لا حول و لا قوة الا بالله
رحمهم الله وغفر لهم والهم ذويهم الصبر والسلوان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20937 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يرحمهم.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم ارحم ميتهم وأجبر مصابهم وان الله وأنا أليه راجعون
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 9 ساعات
وانا لله وإنا إليه راجعون
all[ عدد التعليقات: 3488 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرحمهم
سلطان[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 7 ساعات
فعلا يابو عمــار ،، قدر الله وماشاء فعل ..
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 7 ساعات
أنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات أنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله والشكر على قضاء ه وقدره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهد بن عبدالله[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمهم الله رحمة واسعة .. وصبر أهلهم .. ونهاية الأحزان إن شاء الله .
إنا لله وإنا إليه راجعون .
khald[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغفر لهم ويرحمهم .. ويلهمه الصبر والسلوان ..
الحذر الحذر الحذر من شواحن الجوالات وتركها متصلة بالكهرباء بدون مراقبة ..
نسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين ..