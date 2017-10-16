التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي أودى بحياة أسرة منقذ محطة الوقود

علي القحطاني(صدى):

كشف مديرية الدفاع المدني بالرياض، تفاصيل جديدة حول الحريق الذي اندلع بمنزل في حي الملقا، والذي أودى بحياة أسرة الشاب سلطان الدوسري، الذي أنقذ محطة وقود بالرياض من كارثة، وكرمه أمير الرياض قبل أيام.

وأوضحت المديرية، أن الضحايا توفوا اختناقا بسبب أدخنة الحريق، بعد أن ظل مشتعلاً في الدور الأرضي، بينما كانوا هم في الدور الثاني، لكنهم لم ينتبهوا إلا بعد أن تشبع المكان بالأدخنة، فتعرضوا للاختناق.

وأشارت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغاً الساعة 21:07 يفيد باندلاع حريق في منزل بحي الملقا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع.

وأضافت: ” اتضح أن الحريق اندلع في الصالة بالدور الأرضي منذ وقت مبكّر؛ مما تسبب في تصاعد الأدخنة وتشبعها في كامل المنزل “، وأن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الموقع، وعثرت على أربع حالات في مواقع متفرقة بالدور الثاني، تم إخراجهم وبالكشف اتضح وفاتهم جراء أدخنة الحريق.

وأشارت إلى أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.