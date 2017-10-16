المعتقل السعودي بجوانتانامو يدلي باعترافات خطيرة عن دوره في عمليات إرهابية

طلال الغامدي(صدى):

قدم المعتقل السعودي في جوانتانامو أحمد الدربي، اعتذاره عما بدر منه من دعم للإرهاب، أمام لجنة المحلفين بمحكمة الحرب الأمريكية‏، في جلسة محاكمته، التي ‏عُوقب فيها بالسجن 13 عامًا‎.

وأفادت صحيفة ” شيكاغو تريبيون ” الأمريكية، بأن الدربي – المسجون بتهم تتعلق بالإرهاب – كشف عن عمله مع تنظيم القاعدة، واعترف بارتكاب جرائم إرهابية ‏وجرائم حرب أخرى ‏في فبراير 2014، عندما ساعد مقاتلي القاعدة على تفجير سفن في بحر العرب ‏بعد هجمات 11 سبتمبر.

‏وأضافت الصحيفة أنه تم ‏الاتفاق مع الدربي على الشهادة ضد معتقل سعودي آخر في ‏جوانتانامو، متهم بالتخطيط لتفجير ‏المدمرة ” يو إس ‏إس كول “، مقابل تخفيف الحكم عليه وإعادته إلى المملكة‎، وهو ما ساعد السلطات الأمريكية على تحقيق نجاحات ضد الجماعات الإرهابية.