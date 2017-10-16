المعتقل السعودي بجوانتانامو يدلي باعترافات خطيرة عن دوره في عمليات إرهابية
قدم المعتقل السعودي في جوانتانامو أحمد الدربي، اعتذاره عما بدر منه من دعم للإرهاب، أمام لجنة المحلفين بمحكمة الحرب الأمريكية، في جلسة محاكمته، التي عُوقب فيها بالسجن 13 عامًا.
وأفادت صحيفة ” شيكاغو تريبيون ” الأمريكية، بأن الدربي – المسجون بتهم تتعلق بالإرهاب – كشف عن عمله مع تنظيم القاعدة، واعترف بارتكاب جرائم إرهابية وجرائم حرب أخرى في فبراير 2014، عندما ساعد مقاتلي القاعدة على تفجير سفن في بحر العرب بعد هجمات 11 سبتمبر.
وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق مع الدربي على الشهادة ضد معتقل سعودي آخر في جوانتانامو، متهم بالتخطيط لتفجير المدمرة ” يو إس إس كول “، مقابل تخفيف الحكم عليه وإعادته إلى المملكة، وهو ما ساعد السلطات الأمريكية على تحقيق نجاحات ضد الجماعات الإرهابية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35761 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذي نهاية كل شاذ عن جادة الخير والسلام ,,