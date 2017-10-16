صور| الأمير جلوي بن عبدالعزيز يؤدي مناسك العمرة

راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أثناء أدائه مناسك العمرة.

وأظهرت الصور، ارتداء الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ملابس الإحرام وتلاوته القرآن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحازت الصور على تفاعل كبير من قِبل متداوليها، سائلين الله أن يتقبل منه صالح الأعمال.