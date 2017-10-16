صور| الأمير جلوي بن عبدالعزيز يؤدي مناسك العمرة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أثناء أدائه مناسك العمرة.
وأظهرت الصور، ارتداء الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ملابس الإحرام وتلاوته القرآن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحازت الصور على تفاعل كبير من قِبل متداوليها، سائلين الله أن يتقبل منه صالح الأعمال.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5135 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35761 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ,, آمين ,,