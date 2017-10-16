فيديو| اصطدام عنيف لمواطن حاول اللحاق بمفحط
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض مواطن لحادث واصطدامه بسيارة أخرى أثناء اللحاق بمفحط في أحد الشوارع بغرض القيام بتصويره.
وأظهر الفيديو، لحاق المواطن بالمفحط الذي بدأ بممارسة التفحيط بالمرور بتجاوز سيارة ” ليموزين ” تسير في منتصف الطريق، إلا أن سيارة المصور لم تستطِع تجاوزها بنفس السرعة، لترتطم بها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20935 ] نشر منذ 9 ساعات
بعض الناس يجيك كذا من الله
ملقووووووووووف
يدخل نفسه في متاهات ووجع راس على الفاضي
أمس الصباح نفس الشي
أنا قاعد أحاول أتفاهم مع بغل
فيجوني مدرعمين
حتى الظاهر فيهم وحدن أحول
يقرى كلامي باالعكس
عاد هذا نكتة اليوم😂😂😂😂
المهم وش جنو من اللقافة
غسله محترمه
وليت الي طبو يدافعون عنه التفت لهم
ولا طب معهم🤗🤗🤗
فنصيحة ياالربع اللقافة شينة
فكل شي🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35762 ] نشر منذ 9 ساعات
مالك ومال الخط المعلق ؟؟
,, فيه من هو مسؤول عن هاالتفحيط ،،
,, هل فكرت لو هو صدم ومات وانت تطارده او على الأقل حصل له عاهه مستديمه ,, ماذا يحصل لك ؟؟
.. اترك اللقافه عنك ، وتصيده باالهون لما يقرب وصوره ,, هذا إذ انك مصر على التبليغ عنه ,,
,, دبر حالك مع من تسببت عليه باالحادث يا خيشان ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13512 ] نشر منذ 6 ساعات
يا شين اللقافه اللي مالها داعي
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا أخرة التصوير والانشغال بالجوال خذرقم السيارة وصوره من بعيد وأنت واقف وبلغ عنه بلا مطارد ولا مشاكل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 4 ساعات
المفحط حاول عدم اللحاق به مهما كانت الخسائر المتسبب لك فيها.
أحد الزملاء الثقات،قال لي حدث لي حادث مثل أفلام الأكشن، يقول كنت أمشي في طريقي و في أمان الله،في طريق الملك سلمان وفجأة وبدون مقدمات، إلا وصاحب السيارة اللي داخل في المسار عكس السير وبسرعة جنونية،وبستر الله وحفظه حدث أنه صدم سيارتي من الرفرف إلى الرفرف، وواصل سيره وبدون أدنا تفكير في العواقب والخسائر بشرية كانت أو مادية.
بعد النزول وتفقد سيارتي حاولت اللحاق به وأنا في قمة الغضب،
أوقفني أحد من شاهد الموقف ونصحني بعدم اللحاق به،وقال لي هذ الشخص داشر وضايع والسيارة مؤكد مسروقة وأدها وأمر من هذا كله أنظر إلى السيارات التي تمشي خلفه،كلهم أخصام لك وزين إذ ا ما نزلوك من سيارتك وفحطوبها وأنت تشووووووووووف.
ANتبهوا لا تلا حقون المفحطين.
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6061 ] نشر منذ 4 ساعات
متى تنقرض هالاشكال الوسخه
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو فيه ردع ماشفنا الأشكال ولاكن نمشي على البركة ٠
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2441 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
ايش لك والمفحط تطارده ……….. يداك أَوْكَتا وفوك نفَخ
ممرور من المرور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
المرور يتحمل جزء كبير من المسئولية لانه لايتواجد بالميدان ليمنع مثل هذي الاستهتارات والتلاعب
كان زمان[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 1 ساعة
يارجل أنت وش أستفدت … هذه آخر اللقافة …….