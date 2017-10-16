فيديو| اصطدام عنيف لمواطن حاول اللحاق بمفحط

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض مواطن لحادث واصطدامه بسيارة أخرى أثناء اللحاق بمفحط في أحد الشوارع بغرض القيام بتصويره.

وأظهر الفيديو، لحاق المواطن بالمفحط الذي بدأ بممارسة التفحيط بالمرور بتجاوز سيارة ” ليموزين ” تسير في منتصف الطريق، إلا أن سيارة المصور لم تستطِع تجاوزها بنفس السرعة، لترتطم بها.