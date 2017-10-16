وليد الفراج بعد اقالة امين عام نادي النصر

الإثنين 16
أكتوبر
طبل يا طبال
ونت بإذن الله جايك القص ابن الشيخ مايلعب 🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍎🍏🍎🍏🍎
اكبر مطبل
اجل الغوا الاتحاد السعودي طالما آل الشيخ هو اللي يقرر حتى مدراء الفريق وأمناء الأندية
أركد يأبوبدر
الدور باذن الله على المطبلين الاعلاميين
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صراحه[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
طبل يا طبال
المدفعيه الاتفاقيه🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 ساعات
ونت بإذن الله جايك القص ابن الشيخ مايلعب 🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍎🍏🍎🍏🍎
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 1 ساعة
اكبر مطبل
اجل الغوا الاتحاد السعودي طالما آل الشيخ هو اللي يقرر حتى مدراء الفريق وأمناء الأندية
أبوفهد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
أركد يأبوبدر
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة
الدور باذن الله على المطبلين الاعلاميين