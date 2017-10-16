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  3. وليد الفراج بعد اقالة امين عام نادي النصر

وليد الفراج بعد اقالة امين عام نادي النصر




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

طبل يا طبال

[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 1 ساعة

اكبر مطبل
اجل الغوا الاتحاد السعودي طالما آل الشيخ هو اللي يقرر حتى مدراء الفريق وأمناء الأندية

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة

أركد يأبوبدر

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة

الدور باذن الله على المطبلين الاعلاميين

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