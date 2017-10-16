بالفيديو والصور.. المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم، حيث أظهر شاباً يقود مركبة من نوع كريسيدا، يفقد السيطرة على مركبته لترتطم بأخرى من نوع فورد، ليترجل منها شاب.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر سيدة تجلس في المركبة تداول على أنها هي من تسببت بحادث السير في الجموم.