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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو والصور.. المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم

بالفيديو والصور.. المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم
عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم، حيث أظهر شاباً يقود مركبة من نوع كريسيدا، يفقد السيطرة على مركبته لترتطم بأخرى من نوع فورد، ليترجل منها شاب.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر سيدة تجلس في المركبة تداول على أنها هي من تسببت بحادث السير في الجموم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعوذ بالله من الكذب والكذابين
يا اخي المعترض على لقيادة المرأه هل تريد تأليب الرأي العام بالكذب والتلفيق
لقد زاد عدد مؤيدي هذي القضية بسبب كذبكم.

[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا شايف واحد لابس طاقية..

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