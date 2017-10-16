بالفيديو والصور.. المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم
كشف مقطع فيديو، المتهم الحقيقي في حادث سيدة الجموم، حيث أظهر شاباً يقود مركبة من نوع كريسيدا، يفقد السيطرة على مركبته لترتطم بأخرى من نوع فورد، ليترجل منها شاب.
وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر سيدة تجلس في المركبة تداول على أنها هي من تسببت بحادث السير في الجموم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20924 ] نشر منذ 2 ساعتين
مساكين الحريم كل شي يصير
نحطه فروسهن
سيارة بأسمها
مخالفات فظهرها
حادث هي السبب
كل شي كل شي
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😱😱
عبدالله[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله من الكذب والكذابين
يا اخي المعترض على لقيادة المرأه هل تريد تأليب الرأي العام بالكذب والتلفيق
لقد زاد عدد مؤيدي هذي القضية بسبب كذبكم.
Zezu[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا شايف واحد لابس طاقية..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20924 ] نشر منذ 21 دقيقة
حكمةاليوم:
عزيزي الزوج:_
لاتتمسك برأيك دائمآ
مو شرط تكون مصيب فكل شي
قد تكون زوجتك هي المصيبة😂😂😂😂😂😂