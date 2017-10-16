بالصور.. ضبط وإتلاف 1425 لتراً من العرق المسكر في محايل

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل، من ضبط مصنع للمسكر ” العرق ” في منزل شعبي بقرية العقدة جنوب المحافظة حوله عدد من الأفارقة.

وكشفت تحريات الشعبة انبعاث رائحة المسكر من المنزل عند الاقتراب منه، وتبين عند مداهمة الموقع وجود شخص أسمر البشرة يحتمل أن يكون من الجنسية الإثيوبية إلا أنه سرعان ما لاذ بالفرار من مكان آخر بالمنزل وضبط داخل المنزل مصنع خمر يتكون من 4 براميل سعة كل برميل 350 لتراً و5 جراكل سعة كل واحد منها 5 لترات بما مجموعه 1425 لتراً كانت جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر إلى جانب أسطوانتي غاز و2 مواقد غاز.

وقامت شرطة محايل، بإتلاف المضبوطات بعد أخذ عينة منها لإرسالها لجهة الاختصاص للتأكد منها.

كما تواصل شعبة التحريات والبحث الجنائي عمليات البحث والتحري في القضية في الوقت الذي يجري العمل للقبض على مالك المنزل والأشخاص الذين يمارسون تصنيع وترويج المسكر ” العرق ” وتم إشعار النيابة العامة بمحايل بذلك.