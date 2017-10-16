ماليزيا تلاحق أمير قطر بـ4 قضايا مالية قيمتها مليار و 181 مليون ريال

طلال الضوي(صدى):

يواجه تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قضايا مالية عدة، تقدَّر بمليار و181 مليون ريال، في محاكم ماليزيا بعدما ماطلت الحكومة القطرية في سدادها.

وذكرت تقارير ماليزية أن القضاء الماليزي ينظر في شكوى مقدمة من قِبل شركة ” Sime Darby Bhd ” ضد شركة قطر للبترول التابعة للحكومة القطرية؛ لعدم حصولها على حقوقها المالية رغم تسليمها المشروع، وفقًا للمتفَق عليه.

وقالت الشركة الماليزية في مطالباتها: ” ترفض شركة البترول القطرية تسليم المستحق عليها، الذي يفوق مليار ريال قطري، عقب تنفيذ عقد يتعلق بأعمال هندسية، وتوريد وتركيب وتعديلات على منصات، إضافة إلى خطوط أنابيب تحت سطح البحر، وأعمال تطويرية ” .

وينظر القضاء الماليزي في ثلاث قضايا منفصلة، قدمتها شركات إنشاءات عقارية ماليزية ضد شركات قطرية، عقب تنفيذ مشاريع لجهات حكومية في الدوحة، تُقدر قيمتها بأكثر من 181 مليون ريال قطري.