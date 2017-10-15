ضبط مقيمين بحوزتهما 49 قطعة حشيش و59 قارورة مسكرة في أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت فرقة الدوريات السرية في أبها، صباح اليوم الأحد، القبض على شخصين من المخالفين لنظام الإقامة وبحوزتهما 49 قطعة حشيش و47 حبة ونصف كبتاجون و59 قارورة من العرق المسكر، على امتداد طريق الملك عبدالله في الجبال الوعرة.

وتم ذلك بإشراف رئيس الدوريات السرية، الرائد ماجد آل مفرح، ليتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص.