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  3. ضبط مقيمين بحوزتهما 49 قطعة حشيش و59 قارورة مسكرة في أبها
  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

ضبط مقيمين بحوزتهما 49 قطعة حشيش و59 قارورة مسكرة في أبها

ضبط مقيمين بحوزتهما 49 قطعة حشيش و59 قارورة مسكرة في أبها
محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت فرقة الدوريات السرية في أبها، صباح اليوم الأحد، القبض على شخصين من المخالفين لنظام الإقامة وبحوزتهما 49 قطعة حشيش و47 حبة ونصف كبتاجون و59 قارورة من العرق المسكر، على امتداد طريق الملك عبدالله في الجبال الوعرة.

وتم ذلك بإشراف رئيس الدوريات السرية، الرائد ماجد آل مفرح، ليتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 3 ساعات

يعني متخلف في البلد وش بيشتغل
مندوب مبيعات دمار عيالنا اكيد

[ عدد التعليقات: 35761 ] نشر منذ 2 ساعتين

يهبون ,,

,, اسحقوا جماجمهم وطشوا جثثهم للكلاب ,, ( يكرم القاريء ) ,,

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