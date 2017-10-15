ضبط مقيمين بحوزتهما 49 قطعة حشيش و59 قارورة مسكرة في أبها
ألقت فرقة الدوريات السرية في أبها، صباح اليوم الأحد، القبض على شخصين من المخالفين لنظام الإقامة وبحوزتهما 49 قطعة حشيش و47 حبة ونصف كبتاجون و59 قارورة من العرق المسكر، على امتداد طريق الملك عبدالله في الجبال الوعرة.
وتم ذلك بإشراف رئيس الدوريات السرية، الرائد ماجد آل مفرح، ليتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني متخلف في البلد وش بيشتغل
مندوب مبيعات دمار عيالنا اكيد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20924 ] نشر منذ 3 ساعات
مدامهم رايحين مع هذاك الطريق
آجل فتشو زين جهة الحبله والقرعاء
ومنطقة تمنية
تلقون لهم أوكار هناك🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35761 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهبون ,,
,, اسحقوا جماجمهم وطشوا جثثهم للكلاب ,, ( يكرم القاريء ) ,,