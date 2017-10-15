الداخلية تكشف هوية القطري المقبوض عليه بخلية حائل الإرهابية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الداخلية هوية المواطن القطري الذي تم القبض عليه ضمن خلية الـ 22 بحائل، لإثارتهم الراي العام.

وأعلنت وزارة الداخلية، إن المتهم يدعى (ا خ م م) ودخل المملكة بهويته القطرية ، وما زال تحت إجراءات التحقيق تمهيداً لعرضه للمحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمته.

وكانت رئاسة أمن الدولة قد أعلنت القبض على 22 شخصاً بحائل، بسبب تأليبهم الراي العام وتأجيجهم المشاعر تجاه قضايا ما زالت محل نظر الجهات القضائية، بجانب تحريضهم لارتكاب أفعال محرمة شرعاً ونظاماً.