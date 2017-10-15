بالفيديو.. لقطة طريفة تجمع بين السد العالي وكابتن النصر
وثق مقطع فيديو، لقطة طريفة بين الحارس الدولي المصري، ولاعب الوسط المصري حسام غالي، في بداية مباراة التعاون والنصر في الجولة السادسة بدوري المحترفين.
وأظهرت اللقطة قيام الحضري، الشهير بالسد العالي بمداعبة غالي أثناء إجراء القرعة التقليدية فيما بينهما ويتوسطهما حكم المباراة، حيث إن الحضري كابتن فريق التعاون وغالي قائد فريق النصر.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 8 ساعات
ما نكب التعاون غير هذا الحارس
ماوكلي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات
والله حارس ممتاز بس احلا الاهداف جت فيه الدفاع شربه مايلام
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 1 ساعة
الحضري رغم كبر سنه الا انه ما زال يتمتع بالحارس الفذ والرائع