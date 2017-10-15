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وزير التعليم ينهي تكليف مديرة فطن بعد تعيينها بـ3 أيام

وزير التعليم ينهي تكليف مديرة فطن بعد تعيينها بـ3 أيام
عادل الحربي(صدى):

أنهى وزير التعليم أحمد العيسى اليوم، تكليف الدكتورة هدى الحمود مديرة عام برنامج فطن، وذلك بعد مرور 72 ساعة فقط من تعيينها، موضحاً أن القرار جاء بناء على مصلحة العمل.

وكلف العيسى الدكتور سعد المشوح للعمل (مؤقتاً) بديلاً عنها ابتداء من تاريخ إصدار القرار.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 9 ساعات

الله المستعان اخر الزمان
بكره تشيلك وهي تضحك ان كيدهن عظيم
الحرمة انتقامها …. احرص بس من الي بين رجولك يضيعك
استغفر الله العظيم

[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 9 ساعات

فيه كيد نساء في الموضوع تؤثر على قرار الازواج هل يمكن لهدى الحمود التظلم والحصول على حقها فيما حدث

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 9 ساعات

يمكن ماطلعت ليبراليه اكثر منه ،،،،اجل تبغونه يهد اللي قاعد يبنيه

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين

اتقوى الله يا خوان في كتباتكم

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 1 ساعة

متخبط ومتردد لاينفع للتعليم

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة

لازم تكون قدوه للطلاب بس قرار يعني ماكشفوا التغريدات إلا بعد التعيين باين الامور ملخبطه مع الوزير والشامتين على قفا من يشيل بادرة خير انها ماتعينت

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