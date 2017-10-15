وزير التعليم ينهي تكليف مديرة فطن بعد تعيينها بـ3 أيام

عادل الحربي(صدى):

أنهى وزير التعليم أحمد العيسى اليوم، تكليف الدكتورة هدى الحمود مديرة عام برنامج فطن، وذلك بعد مرور 72 ساعة فقط من تعيينها، موضحاً أن القرار جاء بناء على مصلحة العمل.

وكلف العيسى الدكتور سعد المشوح للعمل (مؤقتاً) بديلاً عنها ابتداء من تاريخ إصدار القرار.