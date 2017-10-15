وزير التعليم ينهي تكليف مديرة فطن بعد تعيينها بـ3 أيام
أنهى وزير التعليم أحمد العيسى اليوم، تكليف الدكتورة هدى الحمود مديرة عام برنامج فطن، وذلك بعد مرور 72 ساعة فقط من تعيينها، موضحاً أن القرار جاء بناء على مصلحة العمل.
وكلف العيسى الدكتور سعد المشوح للعمل (مؤقتاً) بديلاً عنها ابتداء من تاريخ إصدار القرار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20935 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههه ههههههههه
أنت مثل الي ياخذ بيد الواحد الين فوق السطح
وايحذف به من فوق السطح
ويافرحة ماتمت🤗🤗🤗
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 9 ساعات
الله المستعان اخر الزمان
بكره تشيلك وهي تضحك ان كيدهن عظيم
الحرمة انتقامها …. احرص بس من الي بين رجولك يضيعك
استغفر الله العظيم
الواقع[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 9 ساعات
فيه كيد نساء في الموضوع تؤثر على قرار الازواج هل يمكن لهدى الحمود التظلم والحصول على حقها فيما حدث
البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 9 ساعات
يمكن ماطلعت ليبراليه اكثر منه ،،،،اجل تبغونه يهد اللي قاعد يبنيه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5135 ] نشر منذ 7 ساعات
شبيه الكندي
ناصر[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتقوى الله يا خوان في كتباتكم
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 1 ساعة
متخبط ومتردد لاينفع للتعليم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم تكون قدوه للطلاب بس قرار يعني ماكشفوا التغريدات إلا بعد التعيين باين الامور ملخبطه مع الوزير والشامتين على قفا من يشيل بادرة خير انها ماتعينت