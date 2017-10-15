بالفيديو.. مدرس صيني يعاقب طلابه بطريقة جماعية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمدرس وهو يحطم هواتف الطلاب الذكية أمام أعينهم في مقاطعة هنان الصينية.
ويظهر مقطع الفيديو، أحد المدرسين وهو يحطم هواتف الطلاب بواسطة مطرقة، ومن ثم رميهم في دلو مملوء بالماء للتأكد من تدميرهم بشكل كامل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20927 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الله باالرغم من إن هم من أخترع الهواتف وصنعها
ويمنعونها فمدارسهم
وحن هنا
بنت سوت مشكلة ف الجامعة
وسمحو لهن كلهن
ومن اول يوم سماح
جانا اول مقطع رقص من داخل ال….
أستفتاحية خير😐😐😐😐🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35761 ] نشر منذ 4 ساعات
عاقبوه بنفس الطريقه ,,
,, هشموا راسه باالمطرقه وارموه في دلو الماء للتأكد من عدم التنسيم ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبدو أن النظام يخول له كسر الجوالات!