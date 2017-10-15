بالفيديو.. مدرس صيني يعاقب طلابه بطريقة جماعية

بكين(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمدرس وهو يحطم هواتف الطلاب الذكية أمام أعينهم في مقاطعة هنان الصينية.

ويظهر مقطع الفيديو، أحد المدرسين وهو يحطم هواتف الطلاب بواسطة مطرقة، ومن ثم رميهم في دلو مملوء بالماء للتأكد من تدميرهم بشكل كامل.