بالفيديو.. فنان العرب محمد عبده يتسوق مع نجله في باريس

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحركات فنان العرب محمد عبده وهو يتسوق في باريس بصحبة إبنه عبدالرحمن.

وأظهر مقطع الفيديو ” عبده ” ببساطته المعهودة إبان خروجه من المتجر مع إبنه عقب حوار دار بينه وبين بائع في أحد متاجر باريس، وكان عبد الرحمن يحمل في يده المشتريات.