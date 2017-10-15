بالفيديو.. فنان العرب محمد عبده يتسوق مع نجله في باريس
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحركات فنان العرب محمد عبده وهو يتسوق في باريس بصحبة إبنه عبدالرحمن.
وأظهر مقطع الفيديو ” عبده ” ببساطته المعهودة إبان خروجه من المتجر مع إبنه عقب حوار دار بينه وبين بائع في أحد متاجر باريس، وكان عبد الرحمن يحمل في يده المشتريات.
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 762 ] نشر منذ 3 ساعات
من حقه ابو نوره
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هذولا الناس ذابحهم التصوير بأي حق تصورون الادمي وتنشرون بدون أذنه على كيفكم اول امس مصورينه وهوبشورت والحين يتسوق مع ولده ايش حشركم والله هذي الجوالات والسوشل ميديا مصيبة
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
اه يابو عبدالرحمن الكرشه كبيرة !!! الثوب كان مضيعها . لا تلبس بالطو ز حاول تلبس صدريات كت !!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5251 ] نشر منذ 1 ساعة
الكرش😊🙈خذلت ابو نوره الله يسعده😁😊
البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 49 دقيقة
بصراحه كرشه مميزه وغريبة الشكل،،،،لايكون داس البوماتك كلها في بطنك عشان ماحد يسرقها
اتوقع محمد عبده بيأمن على كرشته المميزه مثل ما امنت جينفر لوبيز على منطقه مميزه بجسدها
الواقع[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 43 دقيقة
عملية بسيطة تطير الكرش يا بو نورة وترجع شباب وبعدها غني تنشد عن الحال هذا هوا الحال