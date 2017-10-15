الخطوط السعودية تعلن عن وظائف نسائية للأجانب
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف نسائية شاغرة للأجانب، بمسمى “ مضيف طاقم المقصورة ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة + إجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2017م.
وأوضحت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ( هنـــــــــــــا)
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين
وظائف نسائية شاغرة للاجانب يقصدون مضيفة وحطو تحت الاجانب سبعين خط تبون السعوديات يغارون ويقولون ليش الاجانب حنا احق لا ماراح يقولونه لان المضيفة بالطيران لاتناسب الفتاة السعودية الاصل اب وام وليس المجنسه او من بها عرق على العموم الوظيفة فعلا لاتناسب الا الاجانب والمراءة السعودية ممكن وظائف مكتبية بأرض المطارتناسبها وهي محافظة على حجابها وحشمتها ووفق الله الجميع