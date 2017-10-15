الخطوط السعودية تعلن عن وظائف نسائية للأجانب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف نسائية شاغرة للأجانب، بمسمى “ مضيف طاقم المقصورة ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة + إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2017م.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ( هنـــــــــــــا)