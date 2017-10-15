الأردنية شادية بسيسو أول مصارعة عربية تنضم لـ ” WWE “
أصبحت الأردنية شادية بسيسو، أول امرأة عربية من الشرق الأوسط تحظى بفرصة التدرّب لتصبح نجمة من نجوم مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ” WWE ” ، وذلك بعد أن وقعت عقدا لتطوير المواهب مع الشركة.
وشاركت بسيسو، المتمرسة في رياضة الجوجتسو البرازيلية ومن محبي رياضة الكروس فت، في تجارب اختيار المواهب التي أجرتها WWE في دبي، في وقت سابق من هذا العام.
وكانت WWE أرسلت دعوات لأشخاص محددين فقط، وضمت مجموعة المواهب 40 رجلا وامرأة من الشرق الأوسط والهند، من خلفيات رياضية مختلفة.
وذكر موقع WWE ” بفضل قدرات بسيسو الرياضية وثقتها بنفسها والجاذبية الطبيعية التي تتمتع بها، نالت الفرصة لتبدأ تدريبها في مركز WWE للأداء في أورلاندو، فلوريدا في شهر يناير المقبل ” .
M-512[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 6 ساعات
اتمنى من كل قلبي اني احترف بهذا المجال الرائع wweواووو يارب.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 2 ساعتين
المصارعة تمثيل في تمثيل والكثير ممن اعتزل اعترف بتلك الحقيقة! وقد لاحظنا التمثيل كثيرا في المباريات وتأملوا في العنوان: المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ..(ترفيهية)
M-512[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا ماهي ترفيهية صدقني.