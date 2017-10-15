الأردنية شادية بسيسو أول مصارعة عربية تنضم لـ ” WWE “

عمان(صدى):

أصبحت الأردنية شادية بسيسو، أول امرأة عربية من الشرق الأوسط تحظى بفرصة التدرّب لتصبح نجمة من نجوم مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ” WWE ” ، وذلك بعد أن وقعت عقدا لتطوير المواهب مع الشركة.

وشاركت بسيسو، المتمرسة في رياضة الجوجتسو البرازيلية ومن محبي رياضة الكروس فت، في تجارب اختيار المواهب التي أجرتها WWE في دبي، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت WWE أرسلت دعوات لأشخاص محددين فقط، وضمت مجموعة المواهب 40 رجلا وامرأة من الشرق الأوسط والهند، من خلفيات رياضية مختلفة.

وذكر موقع WWE ” بفضل قدرات بسيسو الرياضية وثقتها بنفسها والجاذبية الطبيعية التي تتمتع بها، نالت الفرصة لتبدأ تدريبها في مركز WWE للأداء في أورلاندو، فلوريدا في شهر يناير المقبل ” .