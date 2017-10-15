بالصور.. كندي: مسلحو طالبان اغتصبوا زوجتي وقتلوا رضيعتي

أوتاوا(صدى):

قال الكندي جوشوا بويل، أن مقاتلو طالبان في أفغانستان قاموا باختطافه وأسره لمدة 5 سنوات هو وزوجته وأطفاله الثلاثة كما قتلوا ابنته الرضيعة واغتصبوا زوجته مشيراً إلى أنه يبحث الآن عن ملاذ آمن لأطفاله بتوفير مسكن لهم ومحاولة استعادة جزء من طفولتهم التي فقدوها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، فور وصوله مطار بيرسون الدولي بمدينة تورونتو، إنه تعرض للاختطاف هو وزوجته الحامل أثناء قيامهم بمساعدة القرويين موضحاً إنه كان موجودا في أفغانستان “ لمساعدة مجموعة من الأقليات الأكثر إهمالاً في العالم، وهم القرويون العاديون الذين يعيشون في عمق أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان.