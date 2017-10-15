الفنانة أحلام تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة

الإثنين 16
أكتوبر
لابسه الستاره ورايحه السياره،،،،اجمل عباره تطلقها على صورة هالحماره
مطقمه
هذا هو زمن الرويبظة,,,,
فعلا ستارة وعلى السيارة ؟؟
ذحين تقلك بيغاروي مني ’’’’’’’’’ ياحسرة على ايش ؟؟؟؟؟؟؟
الله يأخذ عقلك اما انتي ……..اكبر حماره
طالما ان الله رزقها تستمتع -سبحان موزع الارزاق-بغض النظر عن الرزق حلال او حرام ذلك يرجع للشخص نفسه-
ام فهد (الـــــــــمـــــــــــلكــــــــــــــــــــــــــه) لا خلى والله منك ولا عدم ……
القافله تسير والكــــ…….. تنبح
احلام……
مـــــــــــــــــــــــلكــــــــــــــــــــــه مابقي الزمان والـــــــــــــــــمكــــــــــــــــــــــــــان
ملكة البقر
القليل من الناس تدلل ابقارها
يا هي تقهر ناس كثير ههههههههههه
أحلام ليست محبوبة عند البعض .. أو الأغلبية (( لا يعني شيء ))
ولكن هذا لا يمنع أنها ناجحة فنياً .. وعلى كل المستويات ….
وهي نجمة شباك لكل حفل تشارك فيه ….. ((حقيقة ))
حلو فستانها .. طاااااووس بنفسجي واقف ههههههه
استعراض لحم ومال ؛
استغفر الله ؛؛
الكبر كُبر بقره والعقل عقل صخله ~
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البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 14 ساعة
لابسه الستاره ورايحه السياره،،،،اجمل عباره تطلقها على صورة هالحماره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15027 ] نشر منذ 11 ساعة
مطقمه
ابو حالد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا هو زمن الرويبظة,,,,
فعلا ستارة وعلى السيارة ؟؟
ذحين تقلك بيغاروي مني ’’’’’’’’’ ياحسرة على ايش ؟؟؟؟؟؟؟
كوكب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يأخذ عقلك اما انتي ……..اكبر حماره
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1606 ] نشر منذ 5 ساعات
طالما ان الله رزقها تستمتع -سبحان موزع الارزاق-بغض النظر عن الرزق حلال او حرام ذلك يرجع للشخص نفسه-
المستحيل[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 5 ساعات
ام فهد (الـــــــــمـــــــــــلكــــــــــــــــــــــــــه) لا خلى والله منك ولا عدم ……
القافله تسير والكــــ…….. تنبح
المستحيل[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 5 ساعات
احلام……
مـــــــــــــــــــــــلكــــــــــــــــــــــه مابقي الزمان والـــــــــــــــــمكــــــــــــــــــــــــــان
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6068 ] نشر منذ 2 ساعتين
ملكة البقر
القليل من الناس تدلل ابقارها
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5787 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا هي تقهر ناس كثير ههههههههههه
كان زمان[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحلام ليست محبوبة عند البعض .. أو الأغلبية (( لا يعني شيء ))
ولكن هذا لا يمنع أنها ناجحة فنياً .. وعلى كل المستويات ….
وهي نجمة شباك لكل حفل تشارك فيه ….. ((حقيقة ))
رااايق[ عدد التعليقات: 2832 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو فستانها .. طاااااووس بنفسجي واقف ههههههه
همس~[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة
استعراض لحم ومال ؛
استغفر الله ؛؛
الكبر كُبر بقره والعقل عقل صخله ~