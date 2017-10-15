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  3. سيلفي دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في سياراتها الجديدة

سيلفي دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في سياراتها الجديدة

سيلفي دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في سياراتها الجديدة

11 تعليق

[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 3 ساعات

أعوذ باالله
أشكااااال تجيب الهم والغم
زين إن الله فكك ياحلا منهم
مفروض تحمدين ربك وتبوسين يد أمك وجه وقفا
الي لحقت عليك وطلعتك من وسط العفن🤔

[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 2 ساعتين

هـــــــــــــــــــــياط ❌ هـــــــــــــــــــــياط .😛😝😜.

[ عدد التعليقات: 15025 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكلهم كانوا ياخذون اغراض شوفوا الأكياس وراء 😅😝🙊

[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههه.صحيح كلامك يخيتي دآنـــــــہہ يمكن رايحين البقاله .😊😅😂😁.

[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه ههههه
الله يعين
حن بزمن كل شي لازم تصوير
راع الطوطسون
فلان يسلم علااااااك
ويقول بوسه لي
قلت باستك قرااااده رح بوسه أنت🤗🤗
يله أستاذن أبحط راسي أنام شوي😪😪😪

[ عدد التعليقات: 2123 ] نشر منذ 1 ساعة

الاشكال هذي مررررررض

[ عدد التعليقات: 20157 ] نشر منذ 56 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 35748 ] نشر منذ 42 دقيقة

اظنهم رايحين يصيدون ضبان .. او رايحين الحداق ,,

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