سيلفي دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في سياراتها الجديدة

الأحد 15
أكتوبر
أعوذ باالله
أشكااااال تجيب الهم والغم
زين إن الله فكك ياحلا منهم
مفروض تحمدين ربك وتبوسين يد أمك وجه وقفا
الي لحقت عليك وطلعتك من وسط العفن🤔
هـــــــــــــــــــــياط ❌ هـــــــــــــــــــــياط .😛😝😜.
شكلهم كانوا ياخذون اغراض شوفوا الأكياس وراء 😅😝🙊
هههههههههههه.صحيح كلامك يخيتي دآنـــــــہہ يمكن رايحين البقاله .😊😅😂😁.
غثونا بهم😁😊
😂😂
ههههه ههههه
الله يعين
حن بزمن كل شي لازم تصوير
راع الطوطسون
فلان يسلم علااااااك
ويقول بوسه لي
قلت باستك قرااااده رح بوسه أنت🤗🤗
يله أستاذن أبحط راسي أنام شوي😪😪😪
الاشكال هذي مررررررض
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
اظنهم رايحين يصيدون ضبان .. او رايحين الحداق ,,
أطهر رجل ؛
من يحفظ شرف فتاة وثقت به،
ومن يحبها بقلبها لابجسدها.. ♥
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 3 ساعات
أعوذ باالله
أشكااااال تجيب الهم والغم
زين إن الله فكك ياحلا منهم
مفروض تحمدين ربك وتبوسين يد أمك وجه وقفا
الي لحقت عليك وطلعتك من وسط العفن🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 2 ساعتين
هـــــــــــــــــــــياط ❌ هـــــــــــــــــــــياط .😛😝😜.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15025 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلهم كانوا ياخذون اغراض شوفوا الأكياس وراء 😅😝🙊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه.صحيح كلامك يخيتي دآنـــــــہہ يمكن رايحين البقاله .😊😅😂😁.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5249 ] نشر منذ 2 ساعتين
غثونا بهم😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15025 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه ههههه
الله يعين
حن بزمن كل شي لازم تصوير
راع الطوطسون
فلان يسلم علااااااك
ويقول بوسه لي
قلت باستك قرااااده رح بوسه أنت🤗🤗
يله أستاذن أبحط راسي أنام شوي😪😪😪
،[ عدد التعليقات: 2123 ] نشر منذ 1 ساعة
الاشكال هذي مررررررض
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20157 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35748 ] نشر منذ 42 دقيقة
اظنهم رايحين يصيدون ضبان .. او رايحين الحداق ,,
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9221 ] نشر منذ 22 دقيقة
أطهر رجل ؛
من يحفظ شرف فتاة وثقت به،
ومن يحبها بقلبها لابجسدها.. ♥