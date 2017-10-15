الأحماض الدهنية فى ” أوميجا – 6 ” لها تأثيرات سلبية على الصحة

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة ” توفتس ” فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية ، أن الأحماض الدهنية في أوميجا – 6 لها تأثيرات سلبية على الصحة.

وأشارت الدراسة التي أجريت على حوالى 39.740 شخصا ، تراوحت أعمارهم مابين 49 – 76 عاما من عشر دول مختلفة هى ألمانيا و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية و فنلندا و فرنسا و إيسلندا و هولندا و بريطانيا و السويد و تايوان ، أن هناك إرتفاعا فى مستوى حمض ” لينولييك ” ، و حمض ” الاراكيدونيك ” فى دماء المشاركين فى هذه الدراسة ، وذلك فى الفترة من 1970 حتى 2010 .

و قد أوضحت الدراسة أن حمض ” لينولييك و الأراكيدونيك ” هما من الأحماض الدهينة لأوميجا -6 و الموجود فى زيت عباد الشمس و الصويا و بذر العنب و الجوز لهما تأثير سيء على الصحة على عكس الأحماض الدهنية فى أوميجا -3 .