الأحماض الدهنية فى ” أوميجا – 6 ” لها تأثيرات سلبية على الصحة
أكدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة ” توفتس ” فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية ، أن الأحماض الدهنية في أوميجا – 6 لها تأثيرات سلبية على الصحة.
وأشارت الدراسة التي أجريت على حوالى 39.740 شخصا ، تراوحت أعمارهم مابين 49 – 76 عاما من عشر دول مختلفة هى ألمانيا و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية و فنلندا و فرنسا و إيسلندا و هولندا و بريطانيا و السويد و تايوان ، أن هناك إرتفاعا فى مستوى حمض ” لينولييك ” ، و حمض ” الاراكيدونيك ” فى دماء المشاركين فى هذه الدراسة ، وذلك فى الفترة من 1970 حتى 2010 .
و قد أوضحت الدراسة أن حمض ” لينولييك و الأراكيدونيك ” هما من الأحماض الدهينة لأوميجا -6 و الموجود فى زيت عباد الشمس و الصويا و بذر العنب و الجوز لهما تأثير سيء على الصحة على عكس الأحماض الدهنية فى أوميجا -3 .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله حب الحياة وأمل العيش لأطول فترة ممكنه
أعمى عيون الناس
كل يوم دراسات وحكي فاضي
بوجود الدهون أم عدم وجودها
والله أنك ميت ميت ياالأنسان🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5249 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا الجوز لا تقولون عنه شي😁😊😣وجوز الهند بصفه خاصه😁😘
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقووووول تراكم ذبحتونا بدراساتكم قبل شهرتمدحون بها الحين تذمون ايش فيكم ترانا بشر مو فيران كل يوم نظريه واكتشاف وبعد أسبوع تحذير منها وسحب الأدوية يا زين علاجات وأعشاب أجدادنا إذا مانفعتنا ماضرتنا مثل علاجكم اللهم اشفنا وعافنا انت الشافي المعافي
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20157 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب خلاص. اوعدكم لاكلت منها ومت ماعد أكلها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5249 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللهم آمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 8 دقائق
بسم الله عليكي يامحرومتي
الله يجعل يومك قبل يومي
ومايدفنك الا أنا
بعد عمر طويل🤗🤗🤗🤗🤗😐