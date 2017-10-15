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الأحماض الدهنية فى ” أوميجا – 6 ” لها تأثيرات سلبية على الصحة

الأحماض الدهنية فى ” أوميجا – 6 ” لها تأثيرات سلبية على الصحة
واشنطن(صدى):

أكدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة ” توفتس ” فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية ، أن الأحماض الدهنية في أوميجا – 6 لها تأثيرات سلبية على الصحة.

وأشارت الدراسة التي أجريت على حوالى 39.740 شخصا ، تراوحت أعمارهم مابين 49 – 76 عاما من عشر دول مختلفة هى ألمانيا و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية و فنلندا و فرنسا و إيسلندا و هولندا و بريطانيا و السويد و تايوان ، أن هناك إرتفاعا فى مستوى حمض ” لينولييك ” ، و حمض ” الاراكيدونيك ” فى دماء المشاركين فى هذه الدراسة ، وذلك فى الفترة من 1970 حتى 2010 .

و قد أوضحت الدراسة أن حمض ” لينولييك و الأراكيدونيك ” هما من الأحماض الدهينة لأوميجا -6 و الموجود فى زيت عباد الشمس و الصويا و بذر العنب و الجوز لهما تأثير سيء على الصحة على عكس الأحماض الدهنية فى أوميجا -3 .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان الله حب الحياة وأمل العيش لأطول فترة ممكنه
أعمى عيون الناس
كل يوم دراسات وحكي فاضي
بوجود الدهون أم عدم وجودها
والله أنك ميت ميت ياالأنسان🤗

[ عدد التعليقات: 5249 ] نشر منذ 2 ساعتين

الا الجوز لا تقولون عنه شي😁😊😣وجوز الهند بصفه خاصه😁😘

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين

اقووووول تراكم ذبحتونا بدراساتكم قبل شهرتمدحون بها الحين تذمون ايش فيكم ترانا بشر مو فيران كل يوم نظريه واكتشاف وبعد أسبوع تحذير منها وسحب الأدوية يا زين علاجات وأعشاب أجدادنا إذا مانفعتنا ماضرتنا مثل علاجكم اللهم اشفنا وعافنا انت الشافي المعافي

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