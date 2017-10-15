أسيوي يقتل صديقته بعد علاقة غير شرعية في دبي
أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الأحد، عامل نظافة آسيوي إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقته عمداً عبر خنقها بيده، ثم إلقاء جثتها في منطقة رملية تحت أشجار وهي شبه عارية.
وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن “ المجني عليها كانت برفقة العامل في الفيلا التي يعمل بها حيث مارسا الرذيلة ثم وقعت بينهما خلافات ما دفعه إلى الانقضاض عليها وخنقها إلى أن خارت قوها ولفظت أنفاسها.
ولفت العامل إلى أنه “ حمل الجثة على ظهره ثم ألقى بها خارج الفيلا حيث عثر عليها عامل تنظيفات في البلدية ” ، أسفل الأشجار ترتدي ملابس داخلية فقط، حيث اعتقد في البداية أنها دمية فاقترب منها ووضع إصبعه على خدها، وبعد أن لمسها تأكد أنها حقيقية أبلغ الشرطة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20904 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها قالت له
ضف وجهك يبومكنسه🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35741 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20146 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5412 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله . الله المستعان .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 56 دقيقة
الاجانب ماخذين راحتهم في
دول الخليج على الاخر……
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 55 دقيقة
الاجانب ماخذين راحتهم في
دول الخليج على الاخر……