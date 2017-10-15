أسيوي يقتل صديقته بعد علاقة غير شرعية في دبي

دبي(صدى):

أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الأحد، عامل نظافة آسيوي إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقته عمداً عبر خنقها بيده، ثم إلقاء جثتها في منطقة رملية تحت أشجار وهي شبه عارية.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن “ المجني عليها كانت برفقة العامل في الفيلا التي يعمل بها حيث مارسا الرذيلة ثم وقعت بينهما خلافات ما دفعه إلى الانقضاض عليها وخنقها إلى أن خارت قوها ولفظت أنفاسها.

ولفت العامل إلى أنه “ حمل الجثة على ظهره ثم ألقى بها خارج الفيلا حيث عثر عليها عامل تنظيفات في البلدية ” ، أسفل الأشجار ترتدي ملابس داخلية فقط، حيث اعتقد في البداية أنها دمية فاقترب منها ووضع إصبعه على خدها، وبعد أن لمسها تأكد أنها حقيقية أبلغ الشرطة ” .