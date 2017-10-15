تيلرسون: الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مستمرة لحين ” إسقاط أول قنبلة “
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب وجهه بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات المتصاعدة مع كوريا الشمالية، مضيفاً أن ” هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر لحين إسقاط أول قنبلة ” .
وقلل في حديث لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية من شأن رسائل نشرها ترامب من قبل على تويتر، تشير إلى أن تيلرسون يضيع وقته بالتفاوض مع ” رجل الصواريخ الصغير ” ، في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وتابع تيلرسون، أن ترامب ” أكد أن أواصل جهودي الدبلوماسية ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههه سوف لن تكون هناك قنابل هههههههههههه