تيلرسون: الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مستمرة لحين ” إسقاط أول قنبلة “

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب وجهه بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات المتصاعدة مع كوريا الشمالية، مضيفاً أن ” هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر لحين إسقاط أول قنبلة ” .

وقلل في حديث لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية من شأن رسائل نشرها ترامب من قبل على تويتر، تشير إلى أن تيلرسون يضيع وقته بالتفاوض مع ” رجل الصواريخ الصغير ” ، في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وتابع تيلرسون، أن ترامب ” أكد أن أواصل جهودي الدبلوماسية ” .