تسميم الكلاب في الطائف تشعل الغضب على تويتر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أثارت تغريدة نشرتها أمانة الطائف، تفيد فيها أنها قامت بتسميم الكلاب الضالة بالمحافظة موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واستاء كثير من المغردين واعتبروا ان هذا الأسلوب مناف لكل مبادئ الرفق بالحيوان وهناك طرق مختلفة للتخلص منها.

الهجوم دفع الدكتور عبدالله الغامدي، وكيل أمانة الطائف للخدمات للقول بإن الأمانة قبل أن تخطو هذه الخطوة أخذت الرأي الشرعي الذي يصرح بالتخلص من أذى الكلاب الضالة عن طريق تسميمها، مبيناً أن تلك الكلاب تتواجد بأعداد لا يمكن حصرها وتتكاثر بعدة مواقع.