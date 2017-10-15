تسميم الكلاب في الطائف تشعل الغضب على تويتر
أثارت تغريدة نشرتها أمانة الطائف، تفيد فيها أنها قامت بتسميم الكلاب الضالة بالمحافظة موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واستاء كثير من المغردين واعتبروا ان هذا الأسلوب مناف لكل مبادئ الرفق بالحيوان وهناك طرق مختلفة للتخلص منها.
الهجوم دفع الدكتور عبدالله الغامدي، وكيل أمانة الطائف للخدمات للقول بإن الأمانة قبل أن تخطو هذه الخطوة أخذت الرأي الشرعي الذي يصرح بالتخلص من أذى الكلاب الضالة عن طريق تسميمها، مبيناً أن تلك الكلاب تتواجد بأعداد لا يمكن حصرها وتتكاثر بعدة مواقع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 4 ساعات
للأسف تفكيرنا دايم محدود
ياموت ياحياة
حل وسط مافيه
وهذا سبب فشل كثير من المجتمعات
بس أننا نجيد أختيار المتحدث الرسمي
فالأمانة
علشان يجي يرقع السالفة🤗🤗🤗
رعد ***[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 4 ساعات
الذنب يتحمله من افتى بذلك ومن قام بتسميم الكلاب وغيرها . لاطاعة لمخلوق بمعصيةُ الخالق
يعلم اله إننى جزعت على هذا الخبر لابارك الله فيكم رزقها على الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 4 ساعات
حــــرام مساكين . شوفوا طــريقه ثانـيه للتـخلص مـن أذاهــم .😠.
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 3 ساعات
حــــرام
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 3 ساعات
مشكلة
محمد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتقوا الله فى البهائم المعجمة و الله رفيق يحب الرفق و كتب الاحسان فى الامر كله و يعطى عليه ما لا يعطى على العنف وفى كل كبد رطبة اجر وصدقة ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وفى كل كبد رطبة اجر و صدقة وما بالهم وبال الكلاب أى ليتركوها فى حالها .كما بالاحاديث الشريفة ، فاى رأى شرعى اخذوا فهذه ابادة للكلاب جميعا وهى أمة من الأمم وليست كل الكلاب مؤذية طبعا يا همج